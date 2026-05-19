Avtor:
A. Ž.

Torek,
19. 5. 2026,
11.17

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Ukrajinska hladna prha za Trumpa

Volodimir Zelenski in Donald Trump | Foto Guliverimage

Volodimir Zelenski ni obupal: če je pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu pogosto naletel na nenaklonjenost, je v zakulisju lobiral med kongresniki in republikanskimi možganskimi trusti. Fotografija Zelenskega in Trumpa je iz decembra lani.

Foto: Guliverimage

Po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo je ameriška pomoč Kijevu usahnila in denarno je zdaj Ukrajina na plečih EU. Še več, Trump, ki je vsaj javno navdušen nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je lani februarja v Ovalni pisarni ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu zabrusil, da izgublja vojno proti Rusiji. Toda zdaj se je v republikanskem taboru v ZDA zgodil nenadni preobrat: vse več republikancev hvali Ukrajino in njeno vojsko. V kongresu nekaj republikancev tudi podpira ponovno denarno pomoč Ukrajini.

Pred nekaj meseci se je zdela linija Trumpove administracije v drugem mandatu jasna: pritisk na Kijev, pomiritev Vladimirja Putina in dobava orožja Ukrajini le v zameno za denar evropskih zaveznikov. Donald Trump se osredotoča na dogovor z Moskvo, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Preobrat v Washingtonu

V zadnjih dneh pa se v Washingtonu povečujejo znaki izjemnega premika razpoloženja, ne nujno v Beli hiši, ampak zagotovo v Pentagonu, varnostnih krogih in zlasti v kongresu.

Najjasnejši znak tega prihaja od nikogar drugega kot od zunanjega ministra Marca Rubia. Med intervjujem za Fox News je Rubio nenavadno odločno govoril o ukrajinskih oboroženih silah.

Američani vse bolj hvalijo ukrajinsko vojsko

"Ukrajinci so razvili nove taktike, tehnike, opremo in tehnologije ter vodijo nekakšno hibridno asimetrično vojskovanje. To je impresivno," je Ukrajince pohvalil Rubio, ki je prepričan, da je ukrajinska vojska zdaj najmočnejša v Evropi.

Takšne izjave bi bile pred le nekaj meseci za Trumpovo administracijo skoraj nepredstavljive. Ukrajina ni več prikazana zgolj kot pohlepna in nehvaležna država, ki Američane prosjači za orožje, temveč vse bolj kot vojaška inovatorka. Ni več poraženka brez kart za mizo za poker (tako jo je opisal Trump v prepiru z Zelenskim februarja lani, op. p.), temveč kot vojaška sila, od katere se morajo učiti celo ZDA, poudarja Aargauer Zeitung.

Ukrajina svoje vojaško znanje izvaža v ZDA

Admiral Brad Cooper, vodja ameriškega centralnega poveljstva, je na kongresnem zaslišanju dejal, da so njegove oborožene sile sprejele veliko število taktik, tehnik in postopkov, ki jih je Ukrajina prenesla na ZDA. Te bodo pomagale braniti Američane.

Sekretar na ministrstvu za obrambo Dan Driscoll je bil po vrnitvi iz Kijeva še natančnejši. Driscoll je pred odborom pohvalil ukrajinski bojni sistem Delta kot tehnološko boljši od ameriških rešitev. Sistem v realnem času združuje drone, senzorje in strelske platforme v skupno omrežje. "Nimamo ničesar primerljivega," je priznal Driscoll.

Upor proti Trumpu v kongresu?

Te izjave so veliko več kot zgolj diplomatske vljudnosti. V Driscollovem primeru prihajajo tudi od tesnega zaupnika JD Vancea, ki velja za sovražnika Ukrajine. To kaže, kako drastično se spreminja dojemanje ukrajinske vojske znotraj ameriškega varnostnega aparata, piše Aargauer Zeitung.

Premika se tudi med republikanci v kongresu. Republikanski kongresnik Don Bacon je javno obsodil nenadno odločitev, da ameriških vojakov ne pošljejo na Poljsko. Označil jo je kot neumno, grozno novico in sramoto za ZDA. Nekdanji general ima tudi vodilno vlogo v parlamentarnem procesu, ki ga lahko opišemo kot zakonodajni upor v ameriškem kongresu.

Ponovna ameriška milijardna pomoč Ukrajini?

Podporniki zakona o podpori Ukrajini so prejšnji teden dosegli mejnik 218 podpisov – dovolj, da so proti volji republikanskega vodstva kongres prisilili h glasovanju o zakonu.

Zakon o podpori Ukrajini med drugim vključuje 9,3 milijarde dolarjev (osem milijard evrov) neposredne vojaške pomoči ter posojila za nabavo orožja. To bi lahko omogočilo izdajo sistemov zračne obrambe, brezpilotnih letal in raket dolgega dosega.

Premetena strategija Kijeva v ZDA

To je morda strateško najpomembnejši razvoj dogodkov zadnjih dni. Zdi se, da se Zelenski vse bolj zaveda, da njegovi najpomembnejši stiki v Washingtonu niso več Bela hiša, temveč kongres in tradicionalna varnostno-politična omrežja republikancev.

Zelenski za Ukrajino lobira med republikanskimi možganskimi trusti, kot je Hudsonov inštitut:

Strategija Kijeva je očitna: Medtem ko si Trump prizadeva za veliki geopolitični dogovor, se ukrajinsko vodstvo v zakulisju trudi za izgradnjo uspešne dvostrankarske proukrajinske koalicije v Washingtonu.

Bo Trumpova administracija spremenila svojo smer?

Po drugi strani pa Ukrajina tudi ni več obravnavana kot breme za ZDA, temveč kot vojaški multiplikator v ameriškem strateškem tekmovanju z Rusijo in Kitajsko. Ta ukrajinski prispevek je glede na to, da so ZDA obtičale v vojni proti Iranu, zelo pomemben.

"Ali bo ta pritisk od spodaj dejansko privedel do temeljnega premika v smeri Trumpove administracije, bomo še videli. Vendar pa so zadnji dnevi pokazali, da je ravnovesje moči v Washingtonu postalo bolj zapleteno, kot bi nakazovali predsednikova javna retorika in njegovi zloglasni telefonski klici s Putinom," še piše Aargauer Zeitung.

