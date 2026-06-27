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Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
27. 6. 2026,
11.35

Osveženo pred

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Natisni članek
vojna Ukrajina Rusija Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Sobota, 27. 6. 2026, 11.35

44 minut

Vojna v Ukrajini

Ukrajini več kot deset milijard evrov za obnovo

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Volodimir Zelenski | Ukrajina bo prejela več kot deset milijard evrov za obnovo. | Foto Reuters

Ukrajina bo prejela več kot deset milijard evrov za obnovo.

Foto: Reuters

Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot deset milijard evrov, je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljev.

Svetovna banka je na konferenci, ki je v Gdansku potekala v četrtek in petek, sporočila, da je njen cilj zagotoviti dve milijardi ameriških dolarjev (1,76 milijarda evrov) od evropskih partnerjev za obnovo Ukrajine.

Ameriška banka za izvoz in uvoz je z ukrajinskim državnim energetskim podjetjem Naftogaz sklenila sporazum v vrednosti 300 milijonov dolarjev (263,31 milijona evrov). Ameriški tehnološki velikan Google pa je napovedal donacijo pet milijonov dolarjev (4,39 milijona evrov) za podporo razvoju ukrajinskega ekosistema digitalnega trga dela Obrii.

Šest milijard evrov za proizvodnjo dronov

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtek, prvi dan konference v Gdansku, oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi šest milijard evrov za proizvodnjo dronov.

Soboljev je še povedal, da je bilo kljub napetostim v odnosih med Kijevom in Varšavo v zadnjem času 15 sporazumov sklenjenih neposredno med poljsko in ukrajinsko vlado. Dejal je še, da je bila ukrajinska poslovna delegacija na tokratni konferenci največja doslej, in sicer je štela 220 ljudi.

Konferenca v Gdansku je sledila podobnim donatorskim konferencam v Luganu, Londonu, Rimu in Berlinu.

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