Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napad z dronom na Moskvo in zadela stanovanjski kompleks v ruski prestolnici, poročajo ruski mediji. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo dron, ki okoli 1. ure po lokalnem času nizko leti proti Moskvi.

7.45 Dron zadel luksuzni nebotičnik v Moskvi

Ukrajinska vojska je sinoči izvedla napad z dronom, ki je zadel Mosfilmov stolp, luksuzni kompleks zahodno od središča Moskve.

Prebivalci so kmalu zatem poročali o glasnih eksplozijah v mestu, fotografije pa prikazujejo poškodbe zgornjih nadstropij nebotičnika. Na ulici pod nebotičnikom je mogoče videti ruševine. Na kraju dogodka so reševalne službe.

Gre za enega od napadov na stanovanjsko območje Moskve, ki je bil izveden najbližje središču mesta, še poročajo ruski mediji. Napad se je zgodil približno sedem kilometrov zahodno od Rdečega trga in približno tri kilometre od stavbe ruskega obrambnega ministrstva.

Mosfilmov stolp stoji v elitnem delu mesta, v bližini veleposlaništev in diplomatskih rezidenc. Foto: Reuters