Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

droni Volodimir Zelenski Vladimir Putin napad Vojna v Ukrajini

Vojna v Ukrajini

Ukrajinci zadali hud udarec: napadli so poveljstvo ruske črnomorske flote

napad na Rusijo | Foto Visegrád 24/X

Foto: Visegrád 24/X

Posebne enote ukrajinske varnostne službe (SBU) so izvedle obsežen nočni napad na ruske vojaške objekte na okupiranem Krimu, na poveljstvo ruske črnomorske flote ter druga plovila. V napadu sta bili zadeti dve amfibijski jurišni ladji, ena izvidniška ladja in lovsko letalo MiG-31, kar je povzročilo veliko škodo na ključni pomorski in protiletalski infrastrukturi v pomorskem oporiščuSevastopol ob Črnem morju, piše Kyiv Post.

Posebne enote ukrajinske varnostne službe so z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega napadle pomorsko oporišče Sevastopol in letališče Belbek. Potrdili so, da sta bili med napadom poškodovani veliki amfibijski ladji Jamal in Filčenkov ter izvidniška ladja Ivan Hurs. Na letališču Belbek je bilo uničeno lovsko letalo MiG-31, prizadete pa so bile tudi tehnične in operativne enote objekta.

Operacija je bila sistematično usmerjena tudi na regionalne zmogljivosti Kremlja za nadzor in obrambo. Enote ukrajinske varnostne službe so onesposobile radarsko postajo (Mys-M1), napadle poveljstvo radioobveščevalne službe protiletalskih sil, zadet pa je bil tudi vadbeni center Lukomka. 

V. d. načelnika ukrajinskih varnostnih sil Jevgenij Khmara je dejal, da je bila misija zasnovana tako, da uniči sovražnikovo sposobnost nadzora zračnega prostora in zaščite svojih sil.

Obsežna pomorska in zračna ofenziva sledi seriji uspešnih operacij, ki jih je SBU izvedel prejšnji teden. 21. aprila so namreč brezpilotni letalniki zadeli proizvodni obrat v Samari v Rusiji, pri čemer so poškodovali pet rezervoarjev za nafto in prekinili oskrbo.


Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.