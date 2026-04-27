Ukrajinci zadali hud udarec: napadli so poveljstvo ruske črnomorske flote

Posebne enote ukrajinske varnostne službe (SBU) so izvedle obsežen nočni napad na ruske vojaške objekte na okupiranem Krimu, na poveljstvo ruske črnomorske flote ter druga plovila. V napadu sta bili zadeti dve amfibijski jurišni ladji, ena izvidniška ladja in lovsko letalo MiG-31, kar je povzročilo veliko škodo na ključni pomorski in protiletalski infrastrukturi v pomorskem oporiščuSevastopol ob Črnem morju, piše Kyiv Post.

Posebne enote ukrajinske varnostne službe so z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega napadle pomorsko oporišče Sevastopol in letališče Belbek. Potrdili so, da sta bili med napadom poškodovani veliki amfibijski ladji Jamal in Filčenkov ter izvidniška ladja Ivan Hurs. Na letališču Belbek je bilo uničeno lovsko letalo MiG-31, prizadete pa so bile tudi tehnične in operativne enote objekta.

It now turns out that Ukrainian drones hit a large number of important targets in Crimea last night:



- The Ropucha-class landing ship “Yamal”

- The Ropucha-class landing ship “Filchenkov”

- The intelligence collection vessel “Ivan Khurs”

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 26, 2026

Operacija je bila sistematično usmerjena tudi na regionalne zmogljivosti Kremlja za nadzor in obrambo. Enote ukrajinske varnostne službe so onesposobile radarsko postajo (Mys-M1), napadle poveljstvo radioobveščevalne službe protiletalskih sil, zadet pa je bil tudi vadbeni center Lukomka.

V. d. načelnika ukrajinskih varnostnih sil Jevgenij Khmara je dejal, da je bila misija zasnovana tako, da uniči sovražnikovo sposobnost nadzora zračnega prostora in zaščite svojih sil.

Obsežna pomorska in zračna ofenziva sledi seriji uspešnih operacij, ki jih je SBU izvedel prejšnji teden. 21. aprila so namreč brezpilotni letalniki zadeli proizvodni obrat v Samari v Rusiji, pri čemer so poškodovali pet rezervoarjev za nafto in prekinili oskrbo.