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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
6.33

Osveženo pred

16 minut

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Belgorod stavba požar eksplozija Rostov Ukrajina Rusija vojna

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 6.33

16 minut

Vojna v Ukrajini

Ukrajinci napadli Belgorod in Rostov: več mrtvih in ranjenih, avtomobili v plamenih, stavbe poškodovane #vŽivo

Avtor:
K. M.

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Belgorod | Zagorelo je več avtomobilov in stavb. | Foto X/@Maks_NAFO_FELLA

Zagorelo je več avtomobilov in stavb.

Foto: X/@Maks_NAFO_FELLA

Ukrajinski droni so ponoči zadeli rusko obmejno regijo Belgorod in mesta na jugu Rusije, so poročali lokalni uradniki. Poročajo o več mrtvih in ranjenih.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

6.26 Ukrajinci nad Belgorod in Rostov 

6.26 Ukrajinci nad Belgorod in Rostov 

Operativni štab Belgoroda je na Telegramu sporočil, da je bilo v mestu ranjenih 12 ljudi. V napadu so zagoreli stanovanjska stavba in 15 parkiranih avtomobilov. "Poleg tega je bila delno uničena ena hiša in poškodovanih več stanovanjskih stavb," je poročal štab.

Belgorodska regija leži ob meji z Ukrajino, mesto Belgorod pa je od severovzhodnega dela Ukrajine oddaljeno le približno 27 kilometrov.

Pozneje ponoči so eksplozije odjeknile tudi v mestu Rostov na Donu na jugu Rusije, je poročal kanal Exilenova Plus na Telegramu.

Župan Rostova Aleksander Skrjabin je potrdil ukrajinski napad in dejal, da je bila poškodovana ena stanovanjska stavba. Guverner Rostovske regije Jurij Sljusar je povedal, da sta bili v mestu ubiti dve osebi, pet pa jih je bilo ranjenih. Dodal je, da so bila v napadih požgani skladišča in več hiš.

"V Rostovu na Donu sta bili ubiti dve osebi, zakonski par. Pet ljudi je bilo ranjenih, dva od njiju sta v resnem stanju, vključno z najstnikom. Okna so bila razbita na več hišah," je dejal Sljusar.

O eksplozijah so poročali tudi v obalnem mestu Taganrog na obali Azovskega morja, poroča kanal Supernova Plus na Telegramu.

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