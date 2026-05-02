Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
David Kos

Avtor:
Sobota,
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,62

Natisni članek

Su-57 letališče Rusija letala droni Ukrajina

Ukrajina z droni udarila 1700 kilometrov globoko v Rusijo, tarča elitna vojaška letala

Dvomotorno enosedežno reaktivno letalo Su-57 ima zmanjšano radarsko opaznost, napredne senzorje in notranje nosilce orožja, kar naj bi zmanjšalo njegov radarski odboj.

Foto: Guliverimage

Ukrajina je z brezpilotnimi letali izvedla enega najgloblje segajočih napadov na ruskem ozemlju od začetka vojne. Po navedbah ukrajinskih sil so z droni 25. aprila zadeli vojaško letališče Šagol pri Čeljabinsku, približno 1.700 kilometrov od ukrajinske meje. Pri tem naj bi bila poškodovana oziroma za polete onemogočena najmanj štiri ruska bojna letala. Med njimi dva Su-57, najnaprednejša ruska lovca pete generacije.

Ukrajinske sile naj bi izvedle enega najglobljih napadov z brezpilotnimi letalniki na rusko vojaško infrastrukturo doslej. Tarča je bilo vojaško letališče Šagol v Čeljabinski oblasti, približno 1.700 kilometrov od ukrajinske meje. Ukrajinski generalštab je sporočil, da so sile brezpilotnih sistemov 25. aprila na letališču zadele več lovcev Su-57 in lovca-bombnika Su-34, stopnja poškodb pa še ni natančno znana.

Po trditvah poveljnika ukrajinskih sil brezpilotnih sistemov Robert "Madžar" Brovdi so bila zadeta štiri letala – dva Su-57, en Su-34 in še eno letalo družine Su neznane različice. Dodal je, da so bile zadete tarče po napadu premaknjene v zaprte dele letališča, satelitski posnetek pa naj bi prikazoval tudi ostanke uničenega vozila za servisiranje letal med dvema Su-57.

Ukrajinske sile brezpilotnih sistemov so v ločeni objavi potrdile enako sestavo zadetih letal in poudarile, da je bil napad izveden na razdalji približno 1.700 kilometrov od ukrajinske meje. Po njihovih navedbah je napad izvedel prvi ločeni center teh sil.

Neodvisne potrditve, da so bila letala uničena, za zdaj še ni.

Odprtokodni analitiki kanala Exilenova+ so objavili, da satelitski posnetki vizualno potrjujejo zadetke na letalih Su-57 in Su-34 na letališču Šagol. Kyiv Post poroča, da primerjava satelitskih posnetkov z 17. in 26. aprila kaže poškodbe na treh letalih – dveh Su-57 in enem Su-34 – medtem ko Ukrajina ni uradno razkrila natančnega načina izvedbe napada.

Rusija napada še ni komentirala

Ruska stran izgube letal ni potrdila. Guverner Čeljabinske oblasti Aleksej Teksler je 25. aprila sporočil, da je bil v regiji preprečen poskus napada dronov na infrastrukturni objekt ter da ni bilo žrtev ali uničenja. Lokalni ruski mediji so ob tem poročali tudi o začasnih omejitvah na letališču v Čeljabinsku in zamudah letov.

Letališče Šagol je aktivna baza ruskih zračno-vesoljskih sil. Po podatkih odprtokodne baze GlobalMilitary.net sta tam med drugim nameščena 108. učni letalski polk in 2. gardni mešani letalski polk, ki uporablja tudi letala Su-34. Baza ima zato za rusko vojaško letalstvo večji pomen.

Poškodovan najnaprednejši ruski bojni program

Najodmevnejša tarča so Su-57, ruski lovci pete generacije, ki jih Moskva predstavlja kot svoj najnaprednejši bojni letalski program. Su-57 ima zmanjšano radarsko opaznost, napredne senzorje in notranje nosilce orožja, kar naj bi zmanjšalo njegov radarski odboj. Britannica navaja, da je bilo do začetka leta 2025 ruskim zračno-vesoljskim silam dobavljenih približno 30 serijskih letal Su-57, kar pomeni, da je vsaka izguba ali daljša onesposobitev za rusko letalstvo občutljiva.

Letalo Su-34 je dvosedežni lovec-bombnik, ki ga Rusija množično uporablja za napade na ukrajinske cilje, zlasti z vodenimi bombami in raketami. Brovdi je poudaril, da je zmanjšanje števila operativnih Su-34 pomembno za razbremenitev ukrajinske zračne obrambe, medtem ko Su-57 po njegovih besedah predstavlja posebno grožnjo zaradi naprednejših lastnosti in omejenega števila teh letal v ruski uporabi.

Napad v Čeljabinsku kaže, da rusko zaledje za ukrajinske brezpilotne sisteme ni več varno niti za Uralom. Ukrajina je že junija 2024 trdila, da je prvič zadela Su-57 na letališču Ahtubinsk v Astrahanski oblasti, takrat približno 589 kilometrov od bojne črte. Tokratna tarča je bila skoraj trikrat dlje, kar bi – če bodo navedbe potrjene – pomenilo novo raven ukrajinskih zmogljivosti za globinske napade.

Ruski lovec letalo Su-57 | Foto:

