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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
7. 7. 2026,
7.03

Osveženo pred

36 minut

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Vojna v Ukrajini dron Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Torek, 7. 7. 2026, 7.03

36 minut

Silovit napad na Moskvo: Ukrajina izstrelila več sto dronov #vŽivo

Avtorji:
R. K., STA

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droni | Ukrajinske sile so napade izvedle na dan, ko se bo v Ankari začel dvodnevni vrh zveze Nato, v ospredju katerega bo tudi podpora Kijevu, zlasti v obliki zračne obrambe. | Foto Guliverimage

Ukrajinske sile so napade izvedle na dan, ko se bo v Ankari začel dvodnevni vrh zveze Nato, v ospredju katerega bo tudi podpora Kijevu, zlasti v obliki zračne obrambe.

Foto: Guliverimage

Ukrajina je ponoči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino jih je zračna obramba sestrelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Informacij o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarča ukrajinskih raket naj bi bilo medtem mesto Belgorod blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist.

"Od sinoči do 6. ure zjutraj (5. ure po srednjeevropskem času) je v smeri moskovske regije poletelo več kot 430 dronov," je Sobjanin objavil na državno podprti platformi Max. Dodal je, da jih je ruska zračna obramba večino sestrelila, še preden so se ti približali območju mesta, 36 pa da jih je uničila ob prihodu v njegovo bližino.

Guverner regije Belgorod ob meji z Ukrajino Aleksandr Šuvajev je medtem sporočil, da sta bila istoimensko mesto in njegova okolica tarča ukrajinskih raketnih napadov. "V vasi Belovskoje v okrožju Belgorod je bil žal v prvem raketnem napadu ubit civilist," je navedel v objavi na platformi Max.

Na vrhu Nata o pomoči Ukrajini

Ukrajinske sile so napade izvedle na dan, ko se bo v Ankari začel dvodnevni vrh zveze Nato, v ospredju katerega bo tudi podpora Kijevu, zlasti v obliki zračne obrambe. H konkretnim odločitvam zaveznic v tej smeri je v ponedeljek vnovič pozval ukrajinski predsednik Voldimir Zelenski, potem ko so ruski napadi v Kijevu in okoliški regiji v manj kot tednu dni zahtevali več kot 50 življenj.

V odzivu na ponedeljkove napade, v katerih je umrlo več kot 20 ljudi, je Zelenski med drugim zatrdil, da se zaradi pomanjkanja prestreznih raket ukrajinske sile niso dobro odrezale pri prestrezanju ruskih balističnih izstrelkov. "Ključno je, da svet - predvsem ZDA in naši evropski partnerji - na vrhu Nata v Ankari sprejme odločne sklepe v podporo naši zračni obrambi in s tem zaščiti življenj navadnih ljudi," je dejal.

Da morajo zaveznice zagotoviti, da Ukrajina prejme potrebno podporo, je na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ankari pred vrhom poudaril generalni sekretar Nata Mark Rutte, krepitev ukrajinske zračne obrambe pa je v odzivu na ruske napade v ponedeljek napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

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