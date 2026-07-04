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Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
4. 7. 2026,
12.09

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek
Sankt Peterburg Rusija Ukrajina napad vojna

Sobota, 4. 7. 2026, 12.09

45 minut

Ukrajina napadla naftno infrastrukturo v Sankt Peterburgu

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Sankt Peterburg | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Pred tem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi v petek zvečer umrle najmanj štiri osebe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da so ukrajinske sile ponoči napadle cilje v bližini Sankt Peterburga. Po njegovih navedbah so zadeli pristaniško naftno infrastrukturo v obalnem mestu.

Napad je zadel območje naftnega terminala v okrožju Kirovski, žrtev ni bilo, je sporočil guverner Sankt Peterburga Aleksander Beglov. Kot je dodal, je ruska zračna obramba nad mestom prestregla 72 brezpilotnih letalnikov.

Ruske sile ponoči sestrelile 67 ukrajinskih dronov

Guverner regije Leningrad Aleksandr Drozdenko je medtem sporočil, da so ruske sile ponoči na območju sestrelile 67 ukrajinskih dronov, njihovi deli pa naj bi padli na območje pristanišča v mestu Visock, ki je od Sankt Peterburga oddaljeno dobrih 150 kilometrov. Tam se po njegovih navedbah nahaja velik naftni terminal.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba nad državo ponoči prestregla skupno 389 ukrajinskih dronov.

V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi so pred tem v petek zvečer umrle najmanj štiri osebe, 27 je bilo ranjenih. Nekateri preživeli naj bi bili še vedno ujeti pod ruševinami stanovanjske stavbe, porušene v napadu.

Sankt Peterburg Rusija Ukrajina napad vojna
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