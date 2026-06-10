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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
12.00

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Ukrajina Rusija vojna Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Sreda, 10. 6. 2026, 12.00

1 ura, 3 minute

Vojna v Ukrajini

Ukrajina napadla cilje v notranjosti Rusije

Avtorji:
Sa. B., STA

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Vojna, Ukrajina, Rusija | Ukrajinski dron je poškodoval muzej v Sevastopolu na polotoku Krim. | Foto Reuters

Ukrajinski dron je poškodoval muzej v Sevastopolu na polotoku Krim.

Foto: Reuters

Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarči napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okrog tisoč kilometrov. Nove napade na Ukrajino je izvedla tudi ruska vojska.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile po vsej državi prestregle 326 ukrajinskih dronov. Poročila o napadih iz različnih regij v Rusiji, tudi iz tistih globoko v notranjosti države, pa po navedbah nemške tiskovne agencije DPA kažejo na obsežnejši ukrajinski napad.

Tarči napadov sta bila med drugim dva objekta v regiji Vladimir vzhodno od Moskve, domnevno povezana z naftno industrijo, ter rafinerija v mestu Samara ob Volgi, poroča DPA.

O napadih so poročali tudi iz mesta Čeboksari, ki je približno tisoč kilometrov oddaljeno od meje z Ukrajino, tam pa med drugim deluje obrat za proizvodnjo orožja. Mestne oblasti so sporočile, da so bile v napadu z raketo ranjene tri osebe. Opozorila pred napadi z droni so se sprožila celo v sibirskem mestu Omsk, ki je od Ukrajine oddaljeno okrog 2.500 kilometrov in leži ob eni največjih naftnih rafinerij v Rusiji. Poročil o dejanskih napadih, morebitni škodi ali drugih posledicah sicer ni bilo, navaja DPA.

Ukrajinski dron zadel muzej v Sevastopolu

Proruske oblasti na zasedenem polotoku Krim so sporočile, da je ukrajinski dron zadel muzej v Sevastopolu, posvečen Krimski vojni med letoma 1853 in 1856, ki jo je takratna carska Rusija sicer izgubila. Oblasti na Krimu so zaradi rednih ukrajinskih napadov tudi spremenile vozni red in zmanjšale število nočnih vlakov, poročata Reuters in hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ruska vojska je prav tako izvedla več napadov na cilje v Ukrajini. Tamkajšnje oborožene sile so danes zjutraj sporočile, da so Rusi ponoči izstrelili nekaj več kot 200 dronov, večino pa jih je zračna obramba sestrelila.

Tarča napadov z brezpilotniki je bilo znova tudi mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine, kjer so bile po navedbah regionalnih oblasti ranjene štiri osebe, med njimi otrok. Izbruhnilo je tudi več požarov, o obsežnejši škodi pa za zdaj niso poročali.

Ruski napad na Odeso | Foto: Reuters Ruski napad na Odeso Foto: Reuters

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