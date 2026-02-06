Ukradeni otroci: preiskovalna komisija bo dokumentacijo predala tožilstvu

Preiskovalna komisija o domnevno ukradenih otrocih bo svoje delo opravljala do izteka mandata, do zdaj pridobljeno dokumentacijo in ugotovitve vmesnega poročila pa bo predala tožilstvu. Člani komisije iz opozicijskih strank so ob tem danes izrazili razočaranje nad zavrnitvijo poročila v DZ in se zavzeli za nadaljevanje preiskave v naslednjem mandatu.

Člani opozicijskih strank preiskovalne komisije o domnevno ukradenih otrocih so na današnji novinarski konferenci potegnili črto pod opravljeno delo komisije v iztekajočem se mandatu DZ. Ta je v tem tednu obravnaval vmesno poročilo komisije, ki po navedbah članov iz opozicijskih strank jasno kaže na resne nepravilnosti, nepopolnost, neskladnost in v nekaterih primerih tudi na sume prirejanja dokumentacije ter nejasne postopke ob domnevnih smrtih novorojenčkov, pokopih in posvojitvah.

Kot je dejala predsednica komisije Alenka Jeraj (SDS), so vmesno poročilo pripravili, ker jim je bilo jasno, da preiskave ne bodo v celoti končali do izteka mandata. Po besedah Jeraj so namreč šele dobro začeli, velik del preiskave še poteka, po njeni oceni so do zdaj opravili tretjino dela. Delo bodo sicer nadaljevali do izteka mandata.

Starši dobili "ponovno klofuto, ponovno tišino"

Člani komisije pa so danes tudi izrazili razočaranje, da poslanci na plenarnem zasedanju niso potrdili vmesnega poročila. Poslanka Alenka Helbl (SDS) je ob tem dejala, da so s tem starši dobili "ponovno klofuto, ponovno tišino". Obenem je zatrdila, da ne iščejo krivcev, ampak poti, da starši dobijo zadoščenje, da vedo, kje je njihov otrok, kaj se je zgodilo z njim. Tako je zavrnila očitke, da komisija s svojim delom ponovno iz ideoloških razlogov odpira stare rane, saj se te nikoli niso zacelile.

Poslanec Andrej Hoivik (SDS) pa je ob tem dvoličnost očital predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, ki je po njegovih besedah staršem obljubila pomoč, nato pa vmesnega poročila ni podprla. Nezadostna podpora ob glasovanju v DZ bo po njegovem mnenju "črn madež za parlamentarizem slovenske države".

Tudi poslanec Aleksander Reberšek (NSi) je izpostavil, da gre za temo, o kateri bi se morali poenotiti tako na levici kot na desnici ter skupaj iskati resnico. "Glas proti nas ne bo ustavil, še naprej si bomo prizadevali za iskanje resnice. Preiskovalna komisija je v tem mandatu opravila ogromno dela, pregledanih je bilo več sto primerov, tisoč strani arhivov, zdravstvenih evidenc, matičnih knjig in zapiskov," je povedal.

Delovali bi tudi v naslednjem sklicu parlamenta

Današnji govorci so se ob tem zavzeli, da bi takšna komisija delovala tudi v naslednjem sklicu parlamenta. Po Reberškovih besedah pa je ključna tudi ustanovitev varuha otrokovih pravic. "Otroci potrebujejo neodvisen, strokoven in sistemsko močan glas, ki izhaja izključno iz njihove koristi. To je še posebej pomembno z vidika takih primerov, kot so ukradeni otroci, saj so ti primeri posledica institucionalnih napak, pomanjkljivega nadzora in dejstva, da otrokove pravice niso bile prepoznane kot samostojne in prednostne," je prepričan.

Razočaranje nad nesprejetim vmesnim poročilom pa so v današnjem pismu predsednici DZ, poslanskim skupinam in medijem izrazili tudi v društvu Izgubljeni otroci Slovenije. To razumejo kot udarec, sporočilo, da je njihovo bolečino mogoče preglasiti, kar vidijo kot nedopustno.

Izpostavili so svoja dolgotrajna prizadevanja in poudarili, da vsak resen korak v smeri ugotavljanja dejstev šteje. Pričakujejo jasen odgovor poslancev, ali bodo omogočili nadaljevanje ugotavljanja dejstev in kako.