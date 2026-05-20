Ameriški senat je v torek s 50 glasovi proti 47 podprl uvrstitev resolucije o omejitvi pooblastil predsednika Donalda Trumpa glede vojne z Iranom na glasovanje. Predlog je zadostno podporo za napredovanje dobil prvič po sedmih zaporednih neuspešnih poskusih, poroča televizija CBS.

9.32 V izraelskih napadih v Libanonu najmanj 19 mrtvih

V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je v torek umrlo 19 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah je bil po navedbah izraelske vojske ubit izraelski vojak. V napadu na hišo v kraju Dejr Kanun an Naher na jugu Libanona je umrlo deset oseb, med njimi trije otroci in tri ženske, še tri osebe so bile ranjene, je sporočilo libanonsko zdravstveno ministrstvo, ki je ta napad označilo za masaker, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ločenih izraelskih napadih v južnem delu države je umrlo še devet oseb, 29 pa je bilo ranjenih, je navedlo ministrstvo. Izraelska vojska je pred napadi izdala opozorilo, naj prebivalci zapustijo 12 libanonskih krajev, med njimi pa po navedbah AFP ni bilo mesta Dejr Kanun an Naher. Izraelska vojska je v torek sporočila, da je bil v napadu libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah ubit izraelski vojak, poroča britanski BBC.

Gibanje Hezbolah je medtem v torek poročalo o spopadih njegovih borcev z izraelskimi silami, ki so poskušale napredovati v bližino mestnega trga v kraju Hadata. Poleg tega je gibanje zatrdilo, da je izvedlo več napadov na izraelske sile na jugu Libanona ter v delih severnega Izraela ciljalo platforme obrambnega sistema Železna kupola (Iron Dome).

Spopadi so Libanon znova zajeli v začetku marca, potem ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. V Libanonu od 17. aprila sicer velja krhka prekinitev ognja, vendar obe strani zlasti na jugu države kršita dogovor.

8.51 Resolucija o vojnih pooblastilih glede Irana z dovolj podpore za napredovanje

Gre za simbolično zmago demokratov, saj resolucija ne bo dobila 51 glasov na senatnem glasovanju, prav tako pa republikanska večina v predstavniškem domu ne kaže volje za podoben ukrep, ki bo veljaven šele s Trumpovim podpisom. Ta je doslej dal jasno vedeti, da bo vložil veto.

Demokrati so bili z uvrstitvijo predloga resolucije na glasovanje tokrat uspešni zaradi glasov štirih republikancev. Randu Paulu so se pridružili še Susan Collins, Lisa Murkowski in celo Bill Cassidy iz Louisiane, ki je napovedal, da bo do konca mandata trn v Trumpovi peti.

Cassidy je v soboto izgubil strankarske volitve za kandidaturo za nov mandat na novembrskih kongresnih volitvah, ker je Trump podprl njegovega nasprotnika. Cassidy je bil med redkimi republikanci, ki so podprli ustavno obtožbo Trumpa zaradi napada njegovih privržencev na kongres.

Z republikanci je glede vojne kot vedno tudi tokrat glasoval demokrat iz Pensilvanije John Fetterman, trije republikanski senatorji, ki bi glasovali proti resoluciji, pa se glasovanja niso udeležili. "Glas za glasom demokrati prebijajmo zid molka republikancev glede Trumpove nezakonite vojne. Danes se je izkazalo, da naš pritisk deluje. Republikanci se začenjajo krhati, zagon za nadzor nad Trumpom pa narašča. Ne bomo popustili," je izjavil Schumer.

Predlog resolucije od Trumpa zahteva, da ustavi sovražna dejanja proti Iranu, če ne dobi posebnega dovoljenja kongresa. Predlagatelj demokrat Tim Kaine je dejal, da je povsem jasno, da Američani te vojne ne podpirajo, kakor tudi ne podpirajo naraščanja cen bencina, poroča CBS.