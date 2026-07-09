Turistko v bližini Mostarja voznik spolno nadlegoval, napad je posnela

Britanska turistka in aktivistka Alice Chapman, ki je širši javnosti znana tudi zaradi sodelovanja v flotili za Gazo, je na družbenih omrežjih spregovorila o neprijetni izkušnji, ki naj bi jo doživela med obiskom Bosne in Hercegovine.

Alice Chapman, ki ima na Instagramu več kot 32 tisoč sledilcev, je razkrila svojo zadnjo neprijetno izkušnjo, ko je štopala v okolici Mostarja. Ustavil ji je starejši voznik in se po njenih navedbah med vožnjo začel neprimerno obnašati in jo poskušal brez njenega dovoljenja otipavati.

Dogodek je posnela z mobilnim telefonom in video tudi objavila, a ga je tehnološko podjetje Meta hitro odstranilo, češ da s tem "ščitijo skupnost". Ker je bil posnetek odstranjen, je kasneje objavila posnetke zaslona in ob njih zapisala, kaj se je dogajalo.

Na posnetku je bilo videti, kako poskuša moški Chapmanovo prijemati po prsih, pri čemer mu je jasno povedala, naj tega ne počne, nato pa se ji je uspelo umakniti in zapustiti vozilo.

Po njenem opisu naj bi ji voznik po tem, ko je izstopila, očital, da jo je peljal, in s tem namigoval, da je zaradi tega takšno vedenje upravičeno.

"Bolj me je bilo strah objaviti posnetek kot samega napada"

Chapmanova je pozneje podrobneje opisala dogodek in poudarila, da je bilo zanjo zelo težko deliti posnetek trenutka, ko se je počutila ranljivo.

"Iskreno, bolj me je bilo strah to objaviti na internetu kot pa samega napada. Ko je bil posnetek tako hitro odstranjen, sem imela občutek, da mi je bil odvzet del dostojanstva. Potrebovala sem veliko poguma, da sem ga objavila, nato pa je preprosto izginil," je zapisala.

Pojasnila je, da posnetka ni objavila zaradi pozornosti, temveč zato, da bi opozorila na širši problem nasilja nad ženskami in mizoginije.

Foto: Instagram

"Ne gre za štopanje, ampak za moške, ki mislijo, da imajo pravico do ženskih teles"

Aktivistka je dejala, da se zaveda tveganj, povezanih s štopanjem, vendar meni, da se njen primer ne sme zmanjšati zgolj na odločitev za tak način potovanja.

"Eden največjih problemov, ko se poskuša mizogino nasilje razložiti ljudem, ki ga zanikajo, je, da pogosto skoraj ni dokazov. Jaz sem imela trden, neizpodbiten dokaz, kar je redkost, in mislim, da je prav to mnoge šokiralo. Želela sem jih šokirati, ker sem želela, da razumejo, da je nasilje moških nad ženskami resnično," je zapisala. Ob tem je dodala, da ne gre za štopanje, ampak za moške, ki menijo, da imajo pravico do ženskih teles.

Ob objavi daljšega zapisa je pozvala moške, naj podprejo ženske, spregovorila o pravicah žensk ter druge ženske spodbudila, naj zaradi strahu ne opustijo potovanj in življenja, ki si ga želijo.

Za zdaj ni znano, ali je dogodek prijavila policiji oziroma ali so pristojne institucije v Bosni in Hercegovini že začele uradni postopek.