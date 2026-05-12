Hrvaški turistični sektor se je kritično odzval na pozive ministra za turizem in šport Tončija Glavine, naj vsi znižajo cene do 20 odstotkov. Podjetniki so opozorili, da ob rasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen, v hrvaški turistični zvezi pa poleg tega menijo, da je nižanje cen nepotrebno, saj je stanje rezervacij dobro.

Glavina je v nedeljo celoten turistični sektor pozval, naj zniža cene za od 10 do 20 odstotkov. Letošnja turistična sezona bo po njegovih besedah posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države.

Kaj so odgovorili ministru?

Združenje Glas podjetnikov (UGP) je v imenu mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu v ponedeljek ministru poslalo dopis, v katerem se sprašujejo, na podlagi katerih ekonomskih kazalnikov pričakuje takšno znižanje cen v sektorju.

Javna pričakovanja do podjetnikov bi po prepričanju UGP morala temeljiti na transparentnih ekonomskih analizah in ocenah dejanskih učinkov na gospodarstvo, so poudarili v sporočilu za javnost.

Ob občutni rasti stroškov poslovanja, vključno s stroški dela, energentov, nabave, najemnin, logistike in administrativnih obremenitev, pa je po njihovem mnenju treba odpreti tudi strokovno razpravo o vzdržnosti poslovanja mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu.

Ministrstvo so vprašali tudi, kako namerava v prihodnjo javno komunikacijo in priporočila glede cen v turizmu vključiti dejanske stroške poslovanja podjetnikov.

"Popusti so nepotrebni"

V hrvaški turistični zvezi, ki povezuje glavne akterje v segmentu hotelov in kampov, medtem menijo, da so popusti v trenutnih razmerah nepotrebni.

"Vprašanje cenovne in poslovne politike je stvar vsake posamezne družbe. Vsaka pri oblikovanju cen upošteva optimalno zasedenost, zato so popusti običajno orodje, ki ga ponudniki storitev uporabljajo, če in ko beležijo slabšo zasedenost. Tako je bilo tudi lani," je v ponedeljek dejal direktor zveze Veljko Ostojić za hrvaški Poslovni dnevnik.

Zdajšnje stanje rezervacij hotelov in kampov je ocenil kot zelo dobro in izpostavil, da pri glavnih trgih ni večjih odpovedi prihodov ali krajšanja načrtovanega trajanja bivanja. Glede rasti cen pa je poudaril, da so jih letos večinoma prilagajali ocenjeni inflaciji, medtem ko stroški rastejo še hitreje.