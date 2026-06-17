Sreda, 17. 6. 2026, 16.06
18 minut
Tudi ameriški mediji objavili 14 točk sporazuma med ZDA in Iranom. "To je velik poraz za ZDA."
Po tem, ko je osnutek sporazuma med Združenimi državami in Iranom objavila arabska televizija Al Arabiya, ga je danes objavil tudi ameriški portal Bloomberg. Osnutek tako ene kot druge strani je popolnoma enak, kar je dokaz, da imata Washington in Teheran v rokah dogovorjeno besedilo, ki temeljito spreminja geopolitično arhitekturo Bližnjega vzhoda.
Bloomberg navaja tudi specifične podrobnosti, ki jih arabski mediji v torek niso imeli. Kot piše Bloomberg, dokument uradno velja za osnutek memoranduma, njegov uradni podpis pa je predviden za ta petek, 19. junija, v Švici.
S tem dejanjem se formalno začne strogo določeno obdobje, največ 60 dni pogajanj, ki naj bi trajno končala vojno, odblokirala ključne energetske poti, kot je Hormuška ožina, in postavila nove okvire za iranski jedrski program.
Velika zmaga za Teheran
Po mnenju analitikov takšen sporazum predstavlja veliko geopolitično in finančno zmago za Teheran in velik poraz za ZDA. V skladu z dokumentom bi Iran in ZDA skupaj s svojimi zavezniki v sedanji vojni razglasili takojšen in trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom.
Sporazum predvideva medsebojno spoštovanje suverenosti, nadaljevanje pogajanj o končnem sporazumu v največ 60 dneh, odpravo ameriške pomorske blokade, obnovitev ladijskega prometa, umik ameriških sil iz okoliških območij po končnem sporazumu, izjeme za izvoz iranske nafte, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in načrt gospodarske obnove Irana v vrednosti najmanj 300 milijard dolarjev.
V dokumentu piše, da Iran ne bo proizvajal ameriškega orožja
V dokumentu Iran ponavlja, da nikoli ne bo proizvajal jedrskega orožja, medtem ko bi bilo vprašanje obogatenega materiala in druga jedrska vprašanja, rešena v končnem sporazumu. Do takrat bi obe strani ohranili status quo, Iran v jedrskem programu, ZDA pa v sankcijah in vojaški namestitvi v regiji. Končni sporazum bi moral ratificirati Varnostni svet ZN z zavezujočo resolucijo.
Vse kaže, da je tako sklenjen sporazum velika zmaga za Iran, trdijo analitiki. Teheran bi dosegel odpravo pomorske blokade, obnovitev izvoza nafte, dostop do zamrznjenih sredstev, možnost omilitve sankcij in načrt za gospodarsko okrevanje v vrednosti najmanj 300 milijard dolarjev, ohraniti mora le status quo v svojem jedrskem programu do končnega dogovora in v 30 dneh odpreti Hormuško ožino za vse ladje.
14-točkovni sporazum
1. Islamska republika Iran in Združene države Amerike skupaj s svojimi zavezniki v sedanji vojni s podpisom tega memoranduma o soglasju razglašata takojšen in trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom, ter se zavezujeta, da se bosta od zdaj naprej vzdržali kakršnihkoli sovražnih dejanj druga proti drugi in grožnje ali uporabe sile druga proti drugi.
2. Islamska republika Iran in Združene države Amerike se zavezujeta, da bosta spoštovali suverenost in ozemeljsko celovitost druga druge ter se vzdržali vmešavanja v notranje zadeve druge.
3. Islamska republika Iran in Združene države Amerike se zavezujeta, da se bosta pogajali in dosegli končni sporazum v največ 60 dneh, z možnostjo podaljšanja z medsebojnim soglasjem.
4. Takoj po podpisu tega memoranduma o soglasju bodo Združene države Amerike odpravile pomorsko blokado, preprečile kakršnokoli vmešavanje ali oviranje Islamske republike Iran in v največ 30 dneh ponovno vzpostavile polno prometno zmogljivost. Ladijski promet bo sorazmeren z ravnjo prometa Islamske republike Iran pred vojno.
5. Združene države Amerike se tudi zavezujejo, da bodo v 30 dneh po končnem sporazumu umaknile svoje sile iz okoliških območij.
6. Po podpisu tega memoranduma o soglasju bo Islamska republika Iran nemudoma ukrepala, da bi v 30 dneh ponovno vzpostavila promet trgovskih ladij iz Perzijskega zaliva v Omansko morje in obratno na predvojno raven, pri čemer bo upoštevala potrebo po odstranitvi tehničnih ovir in nevtralizaciji min, ki jih bo izvajal Iran.
7. Združene države se zavezujejo, da bodo skupaj s svojimi regionalnimi partnerji razvile celovit načrt za obnovo in gospodarski razvoj Islamske republike Iran, o katerem se bodo dogovorile, s financiranjem v višini najmanj 300 milijard dolarjev. Mehanizem za izvajanje tega načrta bo kot del končnega sporazuma oblikovan v 60 dneh.
8. Združene države Amerike se zavezujejo, da bodo odpravile vse vrste sankcij, s katerimi se trenutno sooča Islamska republika Iran, vključno z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov in Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo, ter vse enostranske sankcije ZDA, tako primarne kot sekundarne, v skladu s časovnim načrtom, ki bo dogovorjen kot del končnega sporazuma.
9. Islamska republika Iran ponovno poudarja, da nikoli ne bo proizvajala jedrskega orožja. Islamska republika Iran in Združene države so se strinjale, da bosta usoda obogatenega materiala in usoda vseh drugih medsebojno dogovorjenih vprašanj, povezanih z jedrskim programom, vključno z iranskimi jedrskimi potrebami, ustrezno obravnavani v končnem sporazumu. Končni sporazum bo potrdil določbe tega člena.
10. Islamska republika Iran in Združene države sta se dogovorili, da bosta ohranili status quo, dokler ne bo dosežen končni dogovor: Iran bo ohranil status quo v svojem jedrskem programu, Združene države pa ne bodo uvedle novih sankcij proti Iranu ali okrepile svojih sil v regiji.
11. Združene države se zavezujejo, da bo Ministrstvo za finance Združenih držav Amerike takoj po podpisu tega memoranduma o soglasju in do datuma odprave sankcij izdalo izjeme za izvoz iranske surove nafte, petrokemičnih izdelkov in njihovih derivatov ter za vse s tem povezane storitve, vključno z bančnimi storitvami, zavarovanjem, prevozom in podobno.
12. Združene države se zavezujejo, da bodo glede na napredek pogajanj v okviru končnega sporazuma zamrznjena ali omejena sredstva in premoženje Islamske republike Iran sproščena in v celoti na voljo. Takšna sredstva, ne glede na to, ali so na glavnem računu ali prenesena, bodo uporabljena za vsako končno izplačilo upravičencu, ki ga določi Centralna banka Islamske republike Iran, in bodo v celoti na voljo za uporabo. Združene države se zavezujejo, da bodo na tej podlagi izdale vsa potrebna dovoljenja in licence.
13. Islamska republika Iran in Združene države se strinjajo, da bodo vzpostavile mehanizem izvrševanja za spremljanje uspešnega izvajanja končnega sporazuma in prihodnjega izpolnjevanja obveznosti iz tega sporazuma. Po podpisu tega memoranduma o soglasju in po prejemu zagotovil, da se bodo členi 4, 5, 10 in 11 tega memoranduma o soglasju začeli izvajati in nadaljevali izvajanje teh korakov, bosta Islamska republika Iran in Združene države Amerike začeli pogajanja o končnem sporazumu izključno glede preostalih členov.
14. Končni sporazum bo odobren z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov.