Tudi ameriški mediji objavili 14 točk sporazuma med ZDA in Iranom. "To je velik poraz za ZDA."

Po tem, ko je osnutek sporazuma med Združenimi državami in Iranom objavila arabska televizija Al Arabiya, ga je danes objavil tudi ameriški portal Bloomberg. Osnutek tako ene kot druge strani je popolnoma enak, kar je dokaz, da imata Washington in Teheran v rokah dogovorjeno besedilo, ki temeljito spreminja geopolitično arhitekturo Bližnjega vzhoda.

Bloomberg navaja tudi specifične podrobnosti, ki jih arabski mediji v torek niso imeli. Kot piše Bloomberg, dokument uradno velja za osnutek memoranduma, njegov uradni podpis pa je predviden za ta petek, 19. junija, v Švici.

S tem dejanjem se formalno začne strogo določeno obdobje, največ 60 dni pogajanj, ki naj bi trajno končala vojno, odblokirala ključne energetske poti, kot je Hormuška ožina, in postavila nove okvire za iranski jedrski program.

Velika zmaga za Teheran

Po mnenju analitikov takšen sporazum predstavlja veliko geopolitično in finančno zmago za Teheran in velik poraz za ZDA. V skladu z dokumentom bi Iran in ZDA skupaj s svojimi zavezniki v sedanji vojni razglasili takojšen in trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom.

Sporazum predvideva medsebojno spoštovanje suverenosti, nadaljevanje pogajanj o končnem sporazumu v največ 60 dneh, odpravo ameriške pomorske blokade, obnovitev ladijskega prometa, umik ameriških sil iz okoliških območij po končnem sporazumu, izjeme za izvoz iranske nafte, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in načrt gospodarske obnove Irana v vrednosti najmanj 300 milijard dolarjev.

V dokumentu piše, da Iran ne bo proizvajal ameriškega orožja

V dokumentu Iran ponavlja, da nikoli ne bo proizvajal jedrskega orožja, medtem ko bi bilo vprašanje obogatenega materiala in druga jedrska vprašanja, rešena v končnem sporazumu. Do takrat bi obe strani ohranili status quo, Iran v jedrskem programu, ZDA pa v sankcijah in vojaški namestitvi v regiji. Končni sporazum bi moral ratificirati Varnostni svet ZN z zavezujočo resolucijo.

Vse kaže, da je tako sklenjen sporazum velika zmaga za Iran, trdijo analitiki. Teheran bi dosegel odpravo pomorske blokade, obnovitev izvoza nafte, dostop do zamrznjenih sredstev, možnost omilitve sankcij in načrt za gospodarsko okrevanje v vrednosti najmanj 300 milijard dolarjev, ohraniti mora le status quo v svojem jedrskem programu do končnega dogovora in v 30 dneh odpreti Hormuško ožino za vse ladje.