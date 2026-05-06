Truplo delfina pri Savudriji: sumijo, da so ga ustrelili

Na obali v naselju Bašanija so odkrili truplo delfina s poškodbo, podobno strelni rani. Zaradi suma mučenja in ubijanja živali policija preiskuje neznanega storilca, poroča portal Obala plus.

Umaško policijo so o najdbi že razpadajočega trupla delfina obvestili v torek zjutraj.

Po prvih ugotovitvah policija sumi, da so žival poškodovali s strelnim orožjem. Zaradi resnosti primera so o dogodku obvestili pristojno ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod, kjer so prevzeli nadaljnjo obravnavo primera.

Truplo delfina bodo pregledali strokovnjaki Zavoda za veterinarsko patologijo, kjer bodo poskušali ugotoviti natančen vzrok smrti in preveriti izvor poškodb.