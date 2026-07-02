Praznovanje 250. obletnice ZDA na Velikem ameriškem državnem sejmu, ki ga je na travniku National Mall organizirala predsednikova organizacija Freedom 250, se sooča z nizko udeležbo, tehničnimi težavami in sedaj še protestniki. Ti so danes z žvižgi in vzkliki večkrat prekinili nastope visokih predstavnikov vlade, poročajo ameriški mediji.

Demokrati medtem Belo hišo obtožujejo korupcije in zlorabe praznovanja 250. obletnice države za politične in finančne interese predsednika Donalda Trumpa in so to dodali dolgemu seznamu preiskav, ki jih nameravajo izvesti po morebitnem prevzemu večine v zveznem kongresu, poroča CNN.

Zabava, kot je še ni bilo ...

Predsednik je večdnevne dogodke napovedoval kot najbolj nepozabno rojstnodnevno zabavo, kar jih je katera koli država kdaj pripravila, vendar je sejem na National Mallu v Washingtonu po navedbah številnih novinarjev in televizijskih mrež privabil bistveno manj obiskovalcev od pričakovanj.

Novinarka časnika Atlanta Journal-Constitution Tia Mitchell je po obisku sejma za CNN dejala, da je bilo prizorišče presenetljivo prazno. Ni niti običajnih vrst pred stojnicami s hrano in pijačo, ki so sicer značilne za podobne prireditve, tudi ob visokih temperaturah. Dodala je, da so bile informacije za obiskovalce na spletu skope in nepregledne.

Another big crowd for a top Trump Administration official at the Great American State Fair on the National Mall https://t.co/zDgHslNna4 — Jamie Dupree (@jamiedupree) July 2, 2026

Slabo udeležbo so zaznali tudi v Beli hiši in CNN poroča o zaskrbljenosti Trumpovih uradnikov zaradi pomanjkanja množice na Trumpovem govoru prejšnji teden, ko je praznoval 80. rojstni dan. Predsednika naj bi posebej razjezile fotografije iz zraka, ki so prikazovale redko posejano občinstvo, Trump pa je nato na družbenih omrežjih vztrajal, da je bilo prizorišče polno.

V Beli hiši se bojijo, da ne bo dovolj ljudi niti v soboto, 4. julija na praznični dan, ko Trump napoveduje velik govori in največji ognjemet v zgodovini sveta. Zaradi tega so uvedli sistem brezplačnih vstopnic, s katerim želijo zapolniti vsaj prostor neposredno pred odrom.

Številne težave in vročinski val

Na slab obisk sejma vpliva tudi vročina, strogi varnostni ukrepi in logistične težave. Na več stojnicah je odpovedala klimatska naprava, nekatere paviljone so morali začasno zapreti, neurja pa so povzročila več prekinitev programa in odpoved koncertov tistih glasbenikov, ki svojega nastopa niso odpovedali že pred začetkom sejma.

Dogodek so danes zaznamovali tudi protesti proti vladi, ko so nastope namestnika vodje kabineta Bele hiše Stephena Millerja, vršilca dolžnosti pravosodnega ministra Todda Blancha in obrambnega ministra Peta Hegsetha na dogodku v čast nacionalnim gardistom, ki varujejo prestolnico ves čas prekinjali protestniki z glasnim žvižganjem, vzkliki in sirenami. Hegseth jih je označil za nehvaležne ljudi, zaslepljene z ideologijo.

"Fuck you Nazis"-- Protesters to Pete Hegseth, Stephen Miller and Todd Blanche



Credit: @FreedomNTV pic.twitter.com/wvg61X2H2Y — Reggie B. (@reggiebblue) July 2, 2026

Demokrati v predstavniškem domu medtem trdijo, da je Bela hiša izvedla politični in finančni prevzem jubilejnega praznovanja, ki ga opisujejo kot korupcijo, poroča CNN.

Demokrati trdijo, da je Trumpova vlada najprej skušala prevzeti vpliv nad uradno organizacijo America250, ki jo je kongres za praznovanja 250. obletnice ustanovil že leta 2016, nato pa proračunski denar in denar donatorjev preusmerila v Freedom 250.

Senatni demokrati so že februarja pod vodstvom Adama Schiffa sprožili ločeno preiskavo financiranja organizacije Freedom 250 zaradi suma korupcije, vendar so v manjšini in preiskava ni šla nikamor naprej.

Na praznovanju je bilo tudi nekaj incidentov. Iz paviljona Severne Karoline so morali odstraniti podobo konfederacijske zastave po posredovanju demokratskega guvernerja Josha Steina, prvi dan sejma pa je policija aretirala moškega oblečenega v kostum Strička Sama, ker se je javno samozadovoljeval ob ogledu nastopa akrobatk.