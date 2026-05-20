V ZDA je bilo v torek več strankarskih volitev pred letošnjimi novembrskimi kongresnimi in drugimi volitvami, tekme pa so na republikanski strani minile v znamenju zmag kandidatov s podporo predsednika Donalda Trumpa, na čelu z najbolj odmevnimi volitvami v Kentuckyju.

Republikanski kongresnik Thomas Massie je volitve v četrtem volilnem okrožju Kentuckyja izgubil proti nekdanjemu pripadniku posebnih enot ameriške mornarice in kmetovalcu Edu Gallerinu. Volitve so bile s 33 milijoni dolarjev (28,45 milijona evrov) najdražje v zgodovini Kentuckyja, od česar so Trump in zavezniki proti Massieju porabili 19 milijonov, poroča televizija ABC.

Massie je konservativen poslanec, ki pa se je zameril Trumpu, ker si prizadeva za objavo vseh dosjejev o pokojnem Jeffreyju Epsteinu in nasprotuje vojni proti Iranu. Trump ga je večkrat zmerjal z norcem, po sinočnjem porazu pa je dejal, da je Massie slab človek, ki si je poraz zaslužil. Massie je ob priznanju poraza svojim podpornikom dejal, da so "v Washingtonu 14 let skušali kupovati njegov glas, ampak niso uspeli". Ob vzklikih podpornikov proti vojni z Iranom je Massie Trumpu poslal jasno sporočilo: "Še sedem mesecev bom v kongresu."

Trump pridobil odločnega nasprotnika

Massiejev poraz je še bolj utrdil Trumpovo prevlado nad republikansko stranko, vendar je predsednik s tem pridobil odločnega nasprotnika v predstavniškem domu. Podobno se je zgodilo že v soboto v senatu, ko je bil zaradi Trumpovega nasprotovanja na strankarskih volitvah v Louisiani poražen senator Bill Cassidy. Ta je v torek že glasoval z demokrati za resolucijo o pooblastilih glede vojne proti Iranu, ki bi predsedniku prepovedala sovražnosti brez dovoljenja kongresa.

Trump se je v Kentuckyju veselil tudi zmage njegovega kandidata Andyja Barra na strankarskih volitvah za senat, pri čemer bo zaradi večinsko republikanske narave države ta skoraj zagotovo nadomestil nekdanjega vodjo večine Mitcha McConnella, ki se odpravlja v pokoj.

V Georgii je Trumpovo nasprotovanje prispevalo k porazu republikanca Brada Raffenspergerja na strankarskih volitvah za guvernerja države. Raffensperger je leta 2020 kot državni sekretar zavrnil Trumpovo zahtevo, naj mu najde dovolj glasov, da poraz proti Joeju Bidnu spremeni v zmago.

Za republikansko nominacijo se bosta v drugem krogu potegovala milijarder Rick Jackson in sedanji podguverner Georgie Burt Jones, ki ima Trumpovo podporo. Zmagovalec se bo novembra za guvernerski položaj pomeril z demokratsko županjo Atlante Keisho Lance Bottoms, ki je v torek osvojila demokratske strankarske volitve.

Trump je v torek v strankarski tekmi za senat v Teksasu presenetljivo podprl pravosodnega ministra Kena Paxtona proti sedanjemu senatorju Johnu Cornynu, ki ni skrival razočaranja. Strankarske volitve bodo prihodnji torek, demokrati pa upajo na zmago bolj skrajnega Paxtona, ker menijo, da bo to povečalo možnosti za novembrsko zmago njihovega kandidata Jamesa Talarica.

Strankarske volitve za razne položaje so v torek potekale še v Pensilvaniji, Oregonu in Alabami.