Na. R., STA

Torek,
21. 4. 2026,
7.03

neprimerne vsebine alkohol ministrstvo za delo odstop ministrica ZDA

Trumpova ministrica za delo odstopila zaradi obtožb o neprimernem ravnanju

Lori Chavez-DeRemer | Bela hiša jo je sprva podprla, obtožbe označila za lažne in sporočila, da ministrica za delo razmišlja o pravnih ukrepih proti osebi, ki je vložila obtožbe o kršitvah. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je sredi januarja dejala, da predsednik meni, da Chavez-DeRemer opravlja odlično delo.

Bela hiša jo je sprva podprla, obtožbe označila za lažne in sporočila, da ministrica za delo razmišlja o pravnih ukrepih proti osebi, ki je vložila obtožbe o kršitvah. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je sredi januarja dejala, da predsednik meni, da Chavez-DeRemer opravlja odlično delo.

Ameriška ministrica za delo Lori Chavez-DeRemer odstopa s položaja zaradi vrste obtožb o neprimernem ravnanju, ki so bile izrečene proti njej in njenim najbližjim sodelavcem, poroča ameriški portal Politico.

Odstop je naznanil direktor za komunikacije Bele hiše Steven Cheung, ki jo je pohvalil in dodal, da odhaja v zasebni sektor. "V svoji vlogi je opravila fenomenalno delo, saj je ščitila ameriške delavce, uvedla poštene delovne prakse in Američanom pomagala pridobiti dodatna znanja za izboljšanje njihovega življenja," je sporočil Cheung.

Chavez-DeRemer je pod drobnogledom že od januarja, ko je generalni inšpektor ministrstva za delo Anthony D'Esposito začel preiskavo obtožb, da je imela zunajzakonsko razmerje s članom svoje varnostne ekipe, da je pila med delovnim časom in da so si njeni najbližji sodelavci izmišljevali uradne dogodke, da bi olajšali njene osebne potovalne načrte, poroča Politico.

Od takrat so ministrstvo zapustile štiri osebe, ki so bile med preiskavo začasno odstranjene z delovnih mest. Pod pritiskom Bele hiše sta odšla vodja kabineta Jihun Han in njegova namestnica Rebecca Wright. Varnostni uslužbenec Brian Sloan, ki naj bi imel spolno razmerje z ministrico, je marca odstopil, da se je izognil preiskavi. Konec marca je bila kmalu po zaslišanju odpuščena tudi vodja ministričine organizacijske ekipe Melissa Robey, poroča Politico.

