Nekdanji ameriški minister za energijo Dan Brouillette, ki je v prvem mandatu Donalda Trumpa vodil ameriško ministrstvo za energijo, je v ekskluzivnem intervjuju za CNN ocenil, da je mirovni sporazum med ZDA in Iranom izjemno koristen za Teheran.

Brouillettova ocena je za Trumpovo administracijo še posebej neprijetna, ker prihaja iz ust nekdanjega člana njegove vlade in človeka, ki dobro pozna energetsko razsežnost konflikta z Iranom. Jedro dogovora namreč ni le varnostno, temveč tudi gospodarsko. Odpira namreč vprašanje izvoza iranske nafte, prihodnosti ameriških sankcij, plovbe skozi Hormuško ožino in denarja za povojno obnovo Irana. Inflacija v Iranu je po navedbah CNN poskočila nad 50 odstotkov, brezposelnost je visoka, primanjkuje tudi osnovnih dobrin.

Po doslej znanih podatkih dogovor ni celovit mirovni sporazum v klasičnem pomenu besede, temveč predvsem okvirni memorandum, ki naj bi odprl 60-dnevno obdobje za nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. V tem času naj bi se zmanjšale napetosti, znova odprla ključna pomorska pot skozi Hormuško ožino, Iran pa bi dobil možnost hitrejšega izvoza nafte in dostopa do finančnih spodbud.

Okvirni sporazum s 14 točkami Iranu prinaša takojšnjo rešilno bilko, saj državi članici Opec omogoča, da ponovno zažene svoj gospodarski motor – prodajo nafte in goriva.

Najbolj občutljiva vprašanja ostajajo predmet pogajanj

Prav v tem Dan Brouillette, ki je zdaj ugledni sodelavec na Centru za globalno energetsko politiko Univerze Columbia, vidi veliko korist za Iran. Teheran bi lahko že v začetni fazi dogovora dobil pomembne gospodarske koristi, medtem ko najbolj občutljiva vprašanja – usoda iranskega obogatenega urana, nadzor nad jedrskimi dejavnostmi, balistični raketni program in vloga iranskih zaveznikov v regiji – ostajajo predmet nadaljnjih pogajanj.

Dogovor predvideva tudi možnost velikega sklada za obnovo Irana, vrednega 300 milijard dolarjev. Trump je zavrnil navedbe, da bi ta denar prispevale ZDA, in poudaril, da ameriški davkoplačevalci ne bodo financirali obnove Irana. Kljub temu so finančne določbe dogovora sprožile ostre odzive tudi med republikanci, saj kritiki opozarjajo, da bi takšne spodbude lahko okrepile iranski režim še pred razrešitvijo jedrskega vprašanja.

Trump dogovor predstavlja kot dokaz svoje politike "miru skozi moč" in kot nujen korak za preprečitev širše gospodarske krize. Ameriški predsednik trdi, da je bilo odprtje Hormuške ožine ključno za stabilizacijo energetskih trgov in znižanje pritiska na cene nafte.

Kritiki menijo, da je Trump plačal previsoko ceno

Toda kritiki v ZDA menijo, da je Trump za umiritev razmer plačal previsoko ceno. Del republikancev opozarja, da Iran dobiva gospodarsko olajšanje in politično priznanje, ne da bi se moral že zdaj zavezati k trajnim in preverljivim omejitvam svojega jedrskega programa. Podobno naj bi razmišljal tudi Brouillette, ki je po navedbah CNN dogovor označil za izjemno ugodnega za Iran.

Posebej občutljivo je vprašanje Hormuške ožine. Dogovor naj bi za 60 dni omogočil prost prehod ladij, toda iranski predstavniki so že nakazali, da se razmere po izteku tega obdobja morda ne bodo vrnile v predvojno stanje. To odpira vprašanje, ali bo Iran v prihodnje poskušal iztržiti dodatne pristojbine ali politične koncesije za plovbo skozi eno najpomembnejših prometnih žil svetovnega energetskega sistema.

Brouillettova izjava zato zadeva širše vprašanje: ali je Trump z dogovorom dejansko omejil Iran ali pa mu je omogočil gospodarsko okrevanje, medtem ko so ključne varnostne teme prestavljene v prihodnost. Za Belo hišo je dogovor diplomatski uspeh, ker ustavlja spopade in umirja trge. Za kritike pa je nevaren precedens, ker Iran nagrajuje že pred končnim dogovorom o jedrskem programu.

Naslednjih 60 dni bo zato ključnih. Če bodo pogajanja prinesla preverljiv dogovor o iranskem jedrskem programu, bo Trump lahko trdil, da je z gospodarskimi spodbudami dosegel strateški preboj. Če se bodo pogajanja zavlekla ali propadla, pa bodo imeli kritiki, med njimi tudi nekdanji člani njegove lastne administracije, močan argument, da je Iran že dobil glavno nagrado, ZDA pa šele obljubo o prihodnjih pogajanjih.