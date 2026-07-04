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Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
4. 7. 2026,
7.40

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump ZDA govor

Sobota, 4. 7. 2026, 7.40

42 minut

Trumpov govor pri gori Rushmore v znamenju domoljubja

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Donald Trump | Pred sobotno osrednjo proslavo na National Mallu v Washingtonu, kjer bodo na sporedu tudi preleti vojaških letal in velik ognjemet, je Trump znova poudaril, da ga velika vročina ne skrbi. | Foto Reuters

Pred sobotno osrednjo proslavo na National Mallu v Washingtonu, kjer bodo na sporedu tudi preleti vojaških letal in velik ognjemet, je Trump znova poudaril, da ga velika vročina ne skrbi.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je imel v petek zvečer na slovesnosti pri gori Rushmore v Južni Dakoti govor v čast 250. obletnice ZDA. V približno polurnem govoru pri nacionalnem spomeniku ZDA je izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo, ostro je napadel komunizem ter pozval k vrnitvi ameriške identitete, poročajo ameriški mediji.

"Danes se zbiramo na predvečer enega najbolj izjemnih dni v zgodovini sveta. Jutri bomo obeležili 250 let veličastne neodvisnosti in 250 let vzvišene ameriške svobode. Nič podobnega ni na svetu," je dejal.

ZDA je označil za najmočnejšo državo na planetu in najuspešnejši, najbolj izjemen narod v zgodovini človeštva. Po njegovih besedah ameriška svoboda ni obstala zgolj zaradi besed v Deklaraciji o neodvisnosti, temveč zaradi značaja ljudi, ki so jo razglasili, branili in ohranili. Kot je dejal, se je zlata doba Amerike šele začela.

Napad na demokrate in opozorilo pred komunizmom

"Američani imajo radi svobodo. Ni nujno, da ste rojeni tukaj, morate pa ljubiti to, kar smo zgradili, in morate ljubiti našo državo," je poudaril in napadel politične nasprotnike, poroča televizija NBC.

Dejal je, da se v ZDA ponovno pojavlja komunistična grožnja, ki jo po njegovih besedah širijo tudi nekateri priseljenci in demokratski politiki. Komunizem je označil za smrtno grožnjo ameriški svobodi in napovedal, da ga bodo Američani premagali.

O Iranu: Želijo si dogovora z ZDA

Ob koncu govora se je na kratko dotaknil tudi Irana in dejal, da si ta obupano želi dogovora z ZDA. Dodal je, da jim je iz prijaznosti dal teden dni premora zaradi pogreba nekdanjega voditelja Alija Hameneja, ki je umrl v ameriško-izraelskih napadih na islamsko republiko konec februarja.

"Imel bom res dolg govor, da pokažem, da zmorem vse"

Pred sobotno osrednjo proslavo na National Mallu v Washingtonu, kjer bodo na sporedu tudi preleti vojaških letal in velik ognjemet, je Trump znova poudaril, da ga velika vročina ne skrbi. "Temperatura bo okoli 41 stopinj Celzija, jaz pa bom imel res dolg govor – samo zato, da pokažem, da zmorem vse," je napovedal že v sredo.

Kaj bere Trump? Članke o sebi

Pred tem je nastopil v otroškem podkastu, ki ga vodi druga dama ZDA Usha Vance, in v Ovalni pisarni prebral slikanico, posvečeno hobijem ameriških predsednikov. Na vprašanje Ushe Vance o tem, kaj rad bere, je rekel, da za knjige nima časa, bere pa časopisne članke o sebi, je poročal CNN.

Pošalil se je, da verjetno ni več videti dobro v kopalkah, in pripomnil, da mora paziti, da po telesni teži ne preseže nekdanjega predsednika Williama Howarda Tafta. Za Johna F. Kennedyja je dejal, da je bil drugi najlepši predsednik, o Billu Clintonu, da je bil pravzaprav prijazen človek, glede Baracka Obame pa je podvomil, da je bil dober košarkar.

Pomilostil 11 obsojencev

Bela hiša je medtem sporočila, da je Trump v petek pomilostil 11 obsojencev. Devet jih je bilo obsojenih zaradi posegov v sisteme za nadzor izpustov pri tovornih vozilih v nasprotju z zakonom o čistem zraku.

Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da je šlo za ljudi, ki jih je vlada nekdanjega predsednika Joeja Bidna kazensko preganjala zgolj zato, ker so popravljali svoje avtomobile.

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