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Avtor:
M. L.

Torek,
9. 6. 2026,
19.22

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump predsednik ZDA zdravje Bela hiša spanje

Torek, 9. 6. 2026, 19.22

32 minut

Trump znova tarča posmeha zaradi "dremanja", tokrat na finalu lige NBA #video

Avtor:
M. L.

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Donald Trump | Foto omrežje X

Foto: omrežje X

Ameriški predsednik Donald Trump se je znova znašel v središču pozornosti zaradi domnevnega dremanja v javnosti. Tokrat naj bi med tretjo tekmo finala lige NBA v Madison Square Gardnu v New Yorku za nekaj trenutkov zadremal v zasebni loži, posnetki pa so hitro zakrožili po družbenih omrežjih.

Trump si je tekmo med ekipama New York Knicks in San Antonio Spurs ogledal v družbi lastnika New York Knicksov Jamesa Dolana. Kamere so predsednika večkrat ujele z zaprtimi očmi, kar je sprožilo val komentarjev in posmeha med njegovimi kritiki.

"Najdražji dremež, ki ga financirajo davkoplačevalci"

Posnetek je delila tudi politična skupina Lincoln Project, ki je zapisala, da gre za "najdražji dremež, ki ga financirajo davkoplačevalci". Kritični so bili tudi številni komentatorji in politični nasprotniki predsednika. Med ameriško himno je bil Trump deležen glasnih žvižgov in vzklikov neodobravanja. 

Ni prvič, da je zadremal

To sicer ni prvič, da so Trumpu očitali dremanje med javnimi dogodki. Podobni posnetki so v zadnjih mesecih večkrat zakrožili po družbenih omrežjih. Tudi na Siolu smo pred dnevi poročali o videoposnetku s sestanka v Beli hiši, na katerem je bilo videti, kako Trump za nekaj trenutkov zapre oči in se nasloni na stol. V Beli hiši so takrat zavrnili namigovanja, da bi predsednik zadremal, in poudarili, da gre za "najbolj energičnega predsednika v ameriški zgodovini". 

Donald Trump, predsednik, ZDA, dremanje, spanje
Novice Kaj se dogaja s Trumpom? Med sestankom je znova malo zadremal. #video

Kritiki so sicer Trumpovo "kinkanje" v preteklosti izpostavljali tudi med pogrebom papeža Frančiška ter na več političnih in poslovnih srečanjih. V Beli hiši so očitke večkrat zavrnili z razlago, da predsednik zgolj "počiva oči".

Domači Knicksi so sicer izgubili proti gostujočim San Antonio Spursom, nekateri navijači pa so po porazu v šali zapisali, da je Trump ekipi prinesel nesrečo.

Donald Trump predsednik ZDA zdravje Bela hiša spanje
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