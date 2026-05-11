Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social opisal kot popolnoma nesprejemljiv, kar pomeni, da bi se vojna lahko ponovno vnela.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.14 Trump zavrnil iranski predlog

6.12 Zunanji ministri EU o bližnjevzhodnem konfliktu in odnosih z Zahodnim Balkanom

6.14 Trump zavrnil iranski predlog

Iran je prek Pakistana ZDA poslal mirovni predlog, ki za Trumpa ni sprejemljiv, za Iran pa ni sprejemljiv predlog ZDA.

"Pravkar sem prebral odgovor tako imenovanih predstavnikov Irana. Ni mi všeč - POPOLNOMA NESPREJEMLJIVO," je na Truth Social v nedeljo zapisal Trump, ki pa se ni izrekel o tem, ali premirje še velja.

"Nikoli se ne bomo uklonili sovražniku, in če se govori o dialogu ali pogajanjih, to ne pomeni predaje ali umika," pa je na omrežju X objavil predsednik Irana Masud Pezeškian.

Predsednik Irana Masud Pezeškian Foto: Guliverimage

Iranski državni mediji so ameriški predlog za končanje vojne predstavili kot poziv k predaji Teherana, saj naj bi šlo za pretirane zahteve Trumpa, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Na drugi strani naj bi Iran med drugim zahteval popolno oblast nad Hormuško ožino in odpravo sankcij.

Iran grozi s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov in trdi, da ne bo dovolil plovbe tujih vojaških ladij skozi Hormuško ožino, pa iranske državne medije navaja tiskovna agencija AFP.

Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina.

Iranska televizija je poročala, da želijo konec vojne na vseh frontah, vključno z izraelskimi napadi na Hezbolah v Libanonu.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru za ameriško televizijo CBS v nedeljo zatrdil, da se vojna ne more končati, dokler ne bodo odstranjene iranske zaloge obogatenega urana.

Časopis Wall Street Journal je v nedeljo poročal, da je Iran Washingtonu predlagal, da del svojega visoko obogatenega urana razredči, preostanek pa prenese v tretjo državo.

Ob tem zahteva, da se ta uran potem vrne, če pogajanja propadejo ali če Washington kasneje odstopi od sporazuma, kot je Trump storil v prvem mandatu, ko je ZDA enostransko umaknil iz jedrskega sporazuma iz časov predsednika Baracka Obame.

6.12 Zunanji ministri EU o bližnjevzhodnem konfliktu in odnosih z Zahodnim Balkanom

Zunanji ministri EU bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, s kolegi iz šestih zahodnobalkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med EU in Sirijo na visoki ravni ter mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok.

Ministri, med njimi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, bodo razpravljali o najnovejšem dogajanju na Bližnjem vzhodu, zlasti v luči konflikta med ZDA in Iranom, pri čemer EU skrbi predvsem dolgotrajna zapora strateško pomembne Hormuške ožine.

Z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho bodo govorili o nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Kijev upa na hitro izplačilo 90-milijard evrov vrednega posojila EU, ki so ga države članice po odpravi madžarske blokade dokončno potrdile pred več kot dvema tednoma.

Na neformalnem zajtrku se bodo zunanjim ministrom EU pridružili tudi kolegi iz šestih zahodnobalkanskih držav, pri čemer bo poudarek na krepitvi sodelovanja na področju skupne zunanje in varnostne politike EU.

Predvidena je tudi neformalna razprava s kanadsko zunanjo ministrico Anito Anand o aktualnih zunanjepolitičnih temah.

Ob robu zasedanja bo potekal prvi dialog med EU in Sirijo na visoki ravni po padcu režima Bašarja Al Asada decembra 2024.

Pred dialogom s Sirijo bo v Bruslju potekalo še srečanje mednarodne koalicije o vračanju ukrajinskih otrok, ki so jih ruske oblasti med vojno v Ukrajini odpeljale v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom.