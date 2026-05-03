Dva poluradna iranska tiskovna kanala, Tasnim in Fars, ki naj bi bila blizu iranski revolucionarni gardi, sta sporočila, da je Iran ZDA prek Pakistana poslal nov 14-točkovni predlog za mirovni sporazum. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo preučil nov mirovni predlog Teherana, vendar je izrazil dvome o njegovih obetih, češ da Iran še ni "plačal dovolj visoke cene".

6.59 Iranski odgovor na Trumpovo zavrnitev

Visoki iranski vojaški uradnik je dejal, da je ponovni konflikt z Združenimi državami "možen", potem ko je Donald Trump zavrnil najnovejši mirovni predlog Teherana.

"Dokazi kažejo, da Združene države ne izpolnjujejo nobenih obljub ali sporazumov," je v izjavi dejal brigadni general Mohammad Jafar Asadi, tiskovni predstavnik iranske vojske.

"Proti sovražniku so načrtovani nenadni ukrepi, kakršnih si sploh ne morem predstavljati," je dejal Asadi.

Iranski državni mediji so medtem ponovili tudi svoje nepopustljivo stališče glede plovbe skozi Hormuško ožino. "Glede na svojo prevlado in nadzor nad skoraj dva tisoč kilometri iranske obale v Perzijskem zalivu in Hormuški ožini bo mornarica IRGC (Revolucionarne garde) to plovno pot spremenila v vir preživetja in moči za drago iransko ljudstvo ter vir varnosti in blaginje za regijo," je v soboto poročala poluradna tiskovna agencija Tasnim.

Ameriški predsednik Donald Trump je, odkar je v začetku prejšnjega meseca razglasil premirje, večkrat zahteval ponovno vzpostavitev svobode plovbe skozi Hormuško ožino, vendar so iranski uradniki odgovorili, da bo ožina ostala pod iranskim nadzorom.

Ožina bo ostala pod iranskim nadzorom. Foto: Reuters

6.54 Trump: Niso še plačali dovolj visoke cene

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih objavil zapis o novem mirovnem predlogu Teherana. Zapisal je, da "si ne more predstavljati, da bi bil ta sprejemljiv, glede na to, da (Iranci) še niso plačali dovolj visoke cene za to, kar so storili človeštvu in svetu v zadnjih 47 letih."

6.52 ZDA so pospešile dobavo orožja svojim bližnjevzhodnim zaveznikom

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je pospešila odobritev dobav orožja bližnjevzhodnim zaveznikom v vrednosti več milijard dolarjev, je v soboto poročal CNN.

Gre za dobave Izraelu, Katarju, Združenim arabskim emiratom in Kuvajtu v skupni vrednosti osem milijard dolarjev. Orožje vključuje sisteme zračne obrambe za Kuvajt in Katar ter lasersko vodene rakete za Katar, ZAE in Izrael, poroča CNN. Med dobavami so vključene tudi rakete za ameriški protiletalski obrambni sistem Patriot.

Aprilsko poročilo Centra za strateške in mednarodne študije je ugotovilo, da so se ameriške zaloge Patriotov zaradi tednov vojne z Iranom znatno izčrpale.

To, kot ugotavlja ameriška mreža, ni prvič, da je administracija Donalda Trumpa od začetka konflikta z Iranom pozvala k nujnosti pospešitve dobav orožja.

V začetku marca je State Department izdal tudi nujno odobritev za prodajo 12 tisoč bomb Izraelu brez predhodne odobritve kongresa, medtem ko je Rubio pozneje istega meseca odobril pospešeno dobavo večmilijardnega paketa orožja ZAE in Kuvajtu ter vojaške opreme Jordaniji.

6.40 Iranski zakon o Hormuški ožini

Iran načrtuje sprejetje zakona, ki bi vzpostavil njegov prihodnji nadzor nad Hormuško ožino, je dejal podpredsednik iranskega parlamenta. "Načrt za upravljanje Hormuške ožine" bo vključeval 12 točk, je dejal Ali Nikzad, poročajo državni mediji.

Med drugim vključuje naslednje določbe:

- Izraelske ladje ne bodo nikoli smele prečkati ožine.

- Ladje iz "vojskujočih se držav", kar se verjetno nanaša na Združene države Amerike, prav tako ne bodo smele prečkati ožine, razen če plačajo vojno odškodnino.

- Druge ladje bodo ožino smele prečkati le z "dovoljenjem Irana".