Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo aretiran, potem ko je to možnost nedavno omenil newyorški župan Zohran Mamdani, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mamdani je nedavno izjavil, da preučuje pravne možnosti za izvršitev naloga za prijetje, ki ga je proti Netanjahuju izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC), ko se bo izraelski premier septembra verjetno udeležil zasedanja Generalne skupščine ZN, poroča španska tiskovna agencija EFE.

"Benjamin Netanjahu v ZDA nikakor ne bo aretiran," je Trump v ponedeljek zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Pri tem je znova podprl izraelskega premierja ter dodal, da bi bilo treba aretirati voditelje Irana, ne pa Netanjahuja.

Mamdani preučuje pravne možnosti za prijetje izraelskega preimierja

Mamdani je konec prejšnjega tedna za New York Times povedal, da se z mestno pravno službo posvetuje o tem, ali bi imel kot župan pristojnost, da newyorški policiji odredi prijetje izraelskega premierja, če bi se ta septembra v New Yorku udeležil zasedanja Generalne skupščine ZN.

Ob tem je ponovil, da je Netanjahu oseba, zoper katero je ICC izdal nalog za prijetje zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Gazi.

Netanjahu je navedbe newyorškega župana zavrnil in dejal, da ga takšne grožnje ne skrbijo. Mamdaniju je očital, da podpira palestinsko gibanje Hamas, ter ocenil, da želi z izjavami preusmeriti pozornost od domačih političnih vprašanj. Mamdaniju kot županu sicer gre dobro in je v New Yorku še vedno priljubljen.

ICC nalog za aretacijo izdal novembra 2024

ICC je nalog za aretacijo Netanjahuja izdal novembra 2024 zaradi obtožb vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, povezanih z izraelsko vojaško operacijo v Gazi. Izrael pristojnosti sodišča ne priznava, kakor tudi ne ZDA, ki so zagnale gonjo proti sodišču, njegovim sodnikom in tožilcem.