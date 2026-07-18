Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
8.41

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Kanada ZDA požar

Sobota, 18. 7. 2026, 8.41

53 minut

Trump zaradi dima iz kanadskih gozdnih požarov zagrozil z višjimi carinami

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Kanada, požar, dim | V New Yorku je bila zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, v zraku pa je bilo čutiti vonj po dimu, vendar se je v petek zrak očistil. | Foto Reuters

V New Yorku je bila zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, v zraku pa je bilo čutiti vonj po dimu, vendar se je v petek zrak očistil.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iz Kanade nad severovzhodni del ZDA. Kanadi je zagrozil z zvišanjem carin, čeprav je bil zrak v petek čistejši kot v dneh pred tem.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo treba stroške onesnaženja nujno prišteti carinam, ki jih Kanada trenutno plačuje. Napovedal je tudi pogovor s kanadskim premierjem Markom Carneyjem o ukrepih Ottawe za zajezitev požarov.

Dim prihaja iz več deset gozdnih požarov v kanadski provinci Ontario in severnem delu ameriške zvezne države Minnesota. Zaradi tega se je v zadnjih dneh poslabšala kakovost zraka na širšem območju severovzhoda ZDA in Kanade, tudi v Torontu, Chicagu, Detroitu, Washingtonu in New Yorku.

V petek se je zrak v New Yorku očistil

V New Yorku je bila zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, v zraku pa je bilo čutiti vonj po dimu, vendar se je v petek zrak očistil.

Trump je Kanado obtožil, da gozdov ne vzdržuje ustrezno, ne odstranjuje podrasti in drugega gorljivega materiala, kar naj bi prispevalo k širjenju požarov. ZDA so po njegovih besedah po nepotrebnem izpostavljene umazanemu, onesnaženemu in zdravju škodljivemu zraku.

Večina znanstvenih raziskav sicer pogostejše in obsežnejše gozdne požare v Severni Ameriki povezuje s podnebnimi spremembami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Namesto pritoževanja bi morali ponuditi pomoč

Premier kanadske province Ontario Doug Ford je pred tem dejal, da bi morale ZDA namesto pritoževanja Kanadi ponuditi pomoč. Ob tem je poudaril, da je Kanada v preteklosti večkrat pomagala ameriškim oblastem pri gašenju požarov.

Donald Trump Kanada ZDA požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.