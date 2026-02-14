Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
14. 2. 2026,
10.59

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
ZDA volitve republikanci Donald Trump

Sobota, 14. 2. 2026, 10.59

19 minut

Trump zagrozil s spremembo volilne zakonodaje

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Donald Trump | Trump in drugi vidni republikanci brez dokazov trdijo, da so na območjih brez obvezne identifikacije omogočene obsežne volilne goljufije. | Foto Reuters

Trump in drugi vidni republikanci brez dokazov trdijo, da so na območjih brez obvezne identifikacije omogočene obsežne volilne goljufije.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek zagrozil z izvršnim ukazom in spremembami volilne zakonodaje, če kongres ZDA ne bo pravočasno sprejel zakona, ki predvideva identifikacijo z osebnim dokumentom na volitvah. Novembra bodo v ZDA namreč potekale vmesne volitve, na katerih se republikanci bojijo izgube večine v kongresu.

"Za potrebe vmesnih volitev bo uvedena identifikacija volivcev, ne glede na to, ali jo bo kongres odobril ali ne," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social in dodal, da bo spremembe volilne zakonodaje uvedel z izvršnim ukazom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump meni, da se dogajajo goljufije 

Čeprav številne zvezne države v ZDA za oddajo glasovnice že predvidevajo identifikacijo z osebnim dokumentom s fotografijo, to ne velja povsod. Trump in drugi vidni republikanci brez dokazov trdijo, da so na območjih brez obvezne identifikacije omogočene obsežne volilne goljufije.

Spremembe volilne zakonodaje pod imenom "SAVE America" so ta teden sprejeli poslanci predstavniškega doma, kjer imajo republikanci večino. Kot navaja AFP, pa bo zakon težko prešel glasovanje v senatu, saj je republikanska večina pretesna, da bi zakon sprejeli brez podpore demokratov. Poleg obveznega osebnega dokumenta s fotografijo zakon predvideva tudi, da bi morali volivci ob glasovanju predložiti dokazilo o državljanstvu.

Republikanska stranka se na vmesnih volitvah sooča z resno nevarnostjo izgube tesne večine 

O volilnih goljufijah, s katerimi je Trump argumentiral zakon, ni dokazov, kritiki zakona pa trdijo, da bi predlagani ukrepi milijonom volivcem otežili ali onemogočili udeležbo na volitvah, ker nimajo potnega lista ali fizičnega izvoda rojstnega lista. Analiza raziskovalnega inštituta Brennan Center for Justice je namreč pokazala, da ima več kot 21 milijonov Američanov otežen dostop do takšnih dokumentov.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da se republikanska stranka na vmesnih volitvah sooča z resno nevarnostjo izgube tesne večine v kongresu, zlasti v spodnjem predstavniškem domu. Demokrati so v primeru, da zmagajo, že napovedali, da bodo blokirali Trumpovo politično agendo in sprožili postopek njegove odstavitve, poroča AFP.

Gavin Newsom
Novice Guverner Kalifornije ostro nad Trumpa: Čez tri leta ga ne bo več
Ameriška letalonosilka
Novice ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo še eno letalonosilko
Ursula von der Leyen
Novice Von der Leyen: V zadnjem letu smo storili več kot v prejšnjih desetih letih
Predsednik
Novice To bo počel Trump z evropskimi državami, če bo razbil EU
ZDA volitve republikanci Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.