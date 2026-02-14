Trump zagrozil s spremembo volilne zakonodaje

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek zagrozil z izvršnim ukazom in spremembami volilne zakonodaje, če kongres ZDA ne bo pravočasno sprejel zakona, ki predvideva identifikacijo z osebnim dokumentom na volitvah. Novembra bodo v ZDA namreč potekale vmesne volitve, na katerih se republikanci bojijo izgube večine v kongresu.

"Za potrebe vmesnih volitev bo uvedena identifikacija volivcev, ne glede na to, ali jo bo kongres odobril ali ne," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social in dodal, da bo spremembe volilne zakonodaje uvedel z izvršnim ukazom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump meni, da se dogajajo goljufije

Čeprav številne zvezne države v ZDA za oddajo glasovnice že predvidevajo identifikacijo z osebnim dokumentom s fotografijo, to ne velja povsod. Trump in drugi vidni republikanci brez dokazov trdijo, da so na območjih brez obvezne identifikacije omogočene obsežne volilne goljufije.

Spremembe volilne zakonodaje pod imenom "SAVE America" so ta teden sprejeli poslanci predstavniškega doma, kjer imajo republikanci večino. Kot navaja AFP, pa bo zakon težko prešel glasovanje v senatu, saj je republikanska večina pretesna, da bi zakon sprejeli brez podpore demokratov. Poleg obveznega osebnega dokumenta s fotografijo zakon predvideva tudi, da bi morali volivci ob glasovanju predložiti dokazilo o državljanstvu.

Republikanska stranka se na vmesnih volitvah sooča z resno nevarnostjo izgube tesne večine

O volilnih goljufijah, s katerimi je Trump argumentiral zakon, ni dokazov, kritiki zakona pa trdijo, da bi predlagani ukrepi milijonom volivcem otežili ali onemogočili udeležbo na volitvah, ker nimajo potnega lista ali fizičnega izvoda rojstnega lista. Analiza raziskovalnega inštituta Brennan Center for Justice je namreč pokazala, da ima več kot 21 milijonov Američanov otežen dostop do takšnih dokumentov.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da se republikanska stranka na vmesnih volitvah sooča z resno nevarnostjo izgube tesne večine v kongresu, zlasti v spodnjem predstavniškem domu. Demokrati so v primeru, da zmagajo, že napovedali, da bodo blokirali Trumpovo politično agendo in sprožili postopek njegove odstavitve, poroča AFP.