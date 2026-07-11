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Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
12.05

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Iran ZDA Donald Trump atentat

Sobota, 11. 7. 2026, 12.05

37 minut

Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem v primeru atentata nanj

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile.

"Tisoč raket je pripravljenih in usmerjenih proti islamski republiki Iran, takoj za njimi pa bo sledilo še tisoče drugih, če bo iranska vlada uresničila svojo grožnjo, ki jo je izrekla na številnih koncih sveta, da bo ubila ali poskušala ubiti aktualnega predsednika ZDA, v tem primeru mene!" je Donald Trump v petek pozno zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

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"Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta, z možnostjo podaljšanja, popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana," je še dodal.

Ameriški časnik Wall Street Journal je pred dnevi ob sklicevanju na dobro obveščene vire poročal, da je Izrael ZDA posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na Trumpa. Teheran sicer že več let napoveduje maščevanje Trumpu zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Solejmanija januarja 2020 med njegovim prvim predsedniškim mandatom.

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Trump je sicer v petek potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Po njegovih besedah je Teheran prosil za nadaljevanje pogajanj, ZDA pa so v to privolile.

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