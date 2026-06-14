Trump za rojstni dan po telefonu z Zelenskim in Putinom

Ameriški predsednik Donald Trump, ki danes praznuje 80. rojstni dan, je po telefonu ločeno govoril s kolegoma iz Ukrajine in Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil zadovoljstvo s pogovori, ki naj bi jih nadaljevala na vrhu G7, po klicu s Putinom pa so iz Moskve sporočili, da bosta v Rusijo kmalu pripotovala Trumpova svetovalca.

Z Vladimirjem Putinom, ki je Donalda Trumpa poklical, da bi mu voščil ob osebnem prazniku, sta govorila o vojnah v Ukrajini in Iranu ter prihajajočem obisku Trumpovih odposlancev v Rusiji, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Kremlja.

"Pogovor se je osredotočil na položaj v zvezi z memorandumom o soglasju, ki ga pripravljajo ZDA in Iran. Donald Trump je dejal, da je dogovor blizu," je novinarjem povedal Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov.

Kot je dodal, so se dogovorili, da se bosta posebna predstavnika ameriškega predsednika Steve Witkoff in Jared Kushner, ki sta trenutno tesno vpeta v pogovore z Iranom, kmalu napotila v Rusijo.

Z Zelenskim o doseganju miru

Zelenski pa se je s Trumpom pogovarjal "o vojni, miru in diplomaciji", so navedli v Kijevu. "Bil je precej vsebinski pogovor o vsem - od rojstnodnevnih želja do diplomacije in vojne/miru," je novinarjem povedal svetovalec Dmitro Litvin.

Zelenski je dejal, da sta se "pogovarjala o stvareh, ki bi lahko pomagale doseči mir zdaj". Trumpa je obvestil "o najnovejšem dogajanju na bojišču in o tem, kako se je naš položaj okrepil". "Dogovorila sva se, da se bova o tem več pogovorila na srečanju na vrhu G7," je dodal.

Trump se bo v torek v Franciji udeležil delovnega srečanja skupine z Zelenskim, vendar dvostransko srečanje med njima ni načrtovano, je za AFP povedal visoki uradnik ameriške administracije, ki je želel ostati anonimen.