Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
20.56

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Volodimir Zelenski Vladimir Putin vojna

Nedelja, 14. 6. 2026, 20.56

1 ura, 22 minut

Trump za rojstni dan po telefonu z Zelenskim in Putinom

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump, ki danes praznuje 80. rojstni dan, je po telefonu ločeno govoril s kolegoma iz Ukrajine in Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil zadovoljstvo s pogovori, ki naj bi jih nadaljevala na vrhu G7, po klicu s Putinom pa so iz Moskve sporočili, da bosta v Rusijo kmalu pripotovala Trumpova svetovalca.

Z Vladimirjem Putinom, ki je Donalda Trumpa poklical, da bi mu voščil ob osebnem prazniku, sta govorila o vojnah v Ukrajini in Iranu ter prihajajočem obisku Trumpovih odposlancev v Rusiji, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Kremlja.

"Pogovor se je osredotočil na položaj v zvezi z memorandumom o soglasju, ki ga pripravljajo ZDA in Iran. Donald Trump je dejal, da je dogovor blizu," je novinarjem povedal Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov.

Bela hiša, UFC
Novice Donald Trump ima 80 let, praznoval bo s pretepi v kletki

Kot je dodal, so se dogovorili, da se bosta posebna predstavnika ameriškega predsednika Steve Witkoff in Jared Kushner, ki sta trenutno tesno vpeta v pogovore z Iranom, kmalu napotila v Rusijo.

Z Zelenskim o doseganju miru

Zelenski pa se je s Trumpom pogovarjal "o vojni, miru in diplomaciji", so navedli v Kijevu. "Bil je precej vsebinski pogovor o vsem - od rojstnodnevnih želja do diplomacije in vojne/miru," je novinarjem povedal svetovalec Dmitro Litvin.

Vladimir Putin
Novice Kanadski general šokiral z izjavo o Putinu in koncu vojne

Zelenski je dejal, da sta se "pogovarjala o stvareh, ki bi lahko pomagale doseči mir zdaj". Trumpa je obvestil "o najnovejšem dogajanju na bojišču in o tem, kako se je naš položaj okrepil". "Dogovorila sva se, da se bova o tem več pogovorila na srečanju na vrhu G7," je dodal.

Trump se bo v torek v Franciji udeležil delovnega srečanja skupine z Zelenskim, vendar dvostransko srečanje med njima ni načrtovano, je za AFP povedal visoki uradnik ameriške administracije, ki je želel ostati anonimen.

Donald Trump
Novice Trump jezen na Netanjahuja: Vse je pokvaril
Albanija Kushner
Novice Aretacije v Albaniji: so povezane s Trumpovim zetom?
Donald Trump
Novice To Donaldu Trumpu zagotovo ne bo všeč
Donald Trump Volodimir Zelenski Vladimir Putin vojna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.