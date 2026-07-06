Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom zveze Nato v Turčiji znova posmehoval svoji nekdanji zaveznici italijanski premierki Giorgii Meloni. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Meloni, nad katero je napis "POTREBNA PREPOVED PRIBLIŽEVANJA". Italijanska premierka objave še ni komentirala.

Trump, ki se bo - tako kot Meloni - po napovedih udeležil vrha severnoatlantskega zavezništva v Ankari, ki se bo začel v torek, je na objavil fotografijo nasmejane Meloni, ki ga intenzivno gleda med junijskim vrhom skupine G7 v Franciji. Nad fotografijo v velikih tiskanih črkah piše, da je potrebna prepoved približevanja.

Meloni objave še ni komentirala. Na vprašanje o najnovejši posmehljivi objavi pa je italijanski zunanji minister Antonio Tajani za televizijo Sky TG24 odgovoril, da ne bo vplivala na odnose med državama. Izpostavil je, da so "od samega začetka dejali, da se na tovrstne izjave" ne bodo odzivali. "Zato preprosto nadaljujemo. Prepričani smo, da transatlantski odnosi segajo daleč onkraj posameznih izjav," je dejal in dodal, da Trumpove izjave "govorijo same zase", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Med Meloni in Trumpom se je že iskrilo

Že nedavno je prišlo do napetosti med Trumpom in Meloni, saj sta se prepirala na družbenih omrežjih. Vzrok je bila trditev ameriškega predsednika, da ga je Meloni na vrhu skupine G7 v francoskem Evianu rotila, naj se z njo fotografira in da ji je ustregel, ker da mu je bilo žal zanjo. Meloni je to zavrnila kot popolno izmišljotino in poudarila, da niti ona niti Italija nikoli ne prosita. V nadaljnji izmenjavi besed na družbenih omrežjih ga je znova oštela.

Trump je v eni od objav na to temo ocenil, da Meloni priljubljenost v Italiji upada in ponovil kritiko italijanskih oblasti, ker ZDA niso nudile podpore v vojni proti Iranu. Zaradi tega so se odnosi med državama poslabšali, potem ko je Meloni sicer veljala za eno redkih zaveznic Trumpa v Evropski uniji. Dodatno pa so se njuni odnosi zaostrili, ko je Meloni zagovarjala papeža Leona XIV., ki je bil kritičen do ameriških napadov in vojne v Iranu.

Je pa Meloni po nedavni izmenjavi ostrih besed dejala, da spora ne želi dodatno zaostrovati. "Menim, da bi se naše dvostransko sodelovanje z ZDA moralo vrniti v normalno stanje," je pred dvema tednoma dejala na neki prireditvi. Sodelovanje med ZDA in Italijo temelji na "tako dolgi in trdni zgodovini", da ga razprava v družbenih medijih ne more postaviti pod vprašaj, je še dejala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.