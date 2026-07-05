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Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
8.32

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump govor ZDA

Nedelja, 5. 7. 2026, 8.32

20 minut

Trump v govoru ob 250. obletnici hvalil ZDA in kritiziral komunizem

Avtorji:
Ka. N., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA označil za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več deset tisoč glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste, in opozoril na nevarnost komunizma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ameriške sanje so se vrnile," je na proslavi na National Mallu v Washingtonu povedal Trump. "Že dva in pol stoletja naša ameriška republika predstavlja vrhunski dosežek človeške zgodovine," je nadaljeval ter hvalil dosežke svoje administracije in vojaške akcije proti Iranu in Venezueli.

Pohvalil je tudi veterane iz druge svetovne vojne ter korejske in vietnamske vojne. Slednji vojni pa je označil kot primere boja proti komunistom.

"Naši vojaki se niso borili proti komunizmu na bojiščih po vsem svetu, da bi ta grožnja ponovno dvignila svojo grdo glavo prav tukaj v Ameriki. Tega ne bomo dopustili," je dodal.

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Po govoru Trumpa se je nato začel velik ognjemet

Organizatorji trdijo, da naj bi šlo za največji ognjemet v zgodovini, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Govor ameriškega predsednika so sicer zamaknili za nekaj ur, saj so morali zaradi bližajoče se nevihte začasno evakuirati množico ljudi na National Mallu.

Vročinski val je medtem nekoliko omejil slovesnosti na vzhodu ZDA. Temperature so v prestolnici poskočile na 39,4 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura zabeležena 4. julija. Po podatkih meteorologov pa so opozorila o ekstremnih vremenskih razmerah zajela kar 160 milijonov Američanov.

Donald Trump govor ZDA
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