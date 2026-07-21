Trump uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene kanadske izdelke

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA, poročajo ameriški mediji.

Po navedbah visokega predstavnika ameriške vlade so carine posledica kanadskih trgovinskih ukrepov. Neimenovani vladni predstavnik ZDA je za medij The Hill dejal, da bodo višje carine med drugim zajele vino, hokejske palice in cement. Uvedene so na podlagi 338. člena zakona o carinah iz leta 1930, veljati pa bodo začele čez 30 dni.

Trump je sicer pred dnevi grozil, da bo uvedel dodatne carine proti Kanadi zaradi gozdnih požarov, ki divjajo tam, njihov dim pa se je razširil tudi nad severnim delom ZDA. A po zagotovilih predstavnika ameriške vlade carine niso povezane s požari.

Ameriški predsednik meni, da je Kanada v zadnjem letu ohranila obsežne povračilne trgovinske ukrepe proti ZDA, ki so bili uvedeni zaradi Trumpovih carin. Nove bodo veljale za vse zajete izdelke, ne glede na določbe prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko (USMCA).

Trump se je v nedeljo ob finalu svetovnega klubskega prvenstva v New Jerseyju srečal s kanadskim premierjem Markom Carneyjem, vendar naj o trgovini ne bi govorila. V odzivu na zadnje ukrepe ameriške vlade je v ponedeljek sporočil, da je Kanada v prihodnjih tednih pripravljena okrepiti trgovinske pogovore z ZDA.

Kanada pod udarom ameriških carin

Kanada se sicer že sooča s 25-odstotnimi ameriškimi carinami na uvoz jekla in aluminija ter 10-odstotnimi carinami na les in lesne izdelke. Poleg tega so ZDA prejšnji mesec uvedle še 12,5-odstotne carine na nekatere kanadske izdelke zaradi domnevnih kršitev, povezanih s prisilnim delom.