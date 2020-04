Trump ustavil priseljevanja v ZDA

"To bo zagotovilo, da bodo brezposelni Američani prvi v vrsti za delovna mesta, ko se ekonomija odpre," je dejal Trump ob najavi podpisa ukaza, ki pa je le začasna prekinitev izdaj novih dovoljenj za delo in bivanje v ZDA oziroma tako imenovanih zelenih kart. Dejstvo je, da ZDA zaradi pandemije novega koronavirusa trenutno sploh ne izdajajo vizumov ali zelenih kart, poroča STA.

Trumpova prepoved tudi ne velja za tiste prosilce za zeleno karto, ki so že v ZDA, in ne velja za zakonske partnerje in mladoletne otroke ameriških državljanov, ki sicer predstavljajo veliko večino dobitnikov zelenih kart, ki jih ZDA izdajo vsako leto.

Izjeme pri nekaterih poklicih

Foto: Reuters Izvzeti so še določeni poklici, kot so zdravniki in medicinske sestre. Vizume za sezonske delavce bodo prav tako še naprej izdajali, ne glede na to, da je razlog Trumpove odločitve zagotovitev delovnih mest za Američane, poroča STA.

"V luči napada nevidnega sovražnika in zaradi potrebe po zaščiti delovnih mest naših "VELIKIH ameriških državljanov, bom podpisal izvršni ukaz za začasno prekinitev priseljevanja v ZDA," je v ponedeljek tvitnil Trump.

Tvit povzročil veliko razburjenja

Njegov tvit ni povzročil velikega razburjenja med njegovimi političnimi nasprotniki, ki so čakali na podrobnosti. Podobno je bilo namreč nazadnje z njegovo najavo, da prekinja vse polete v ZDA iz Evrope, naslednji dan pa se je izkazalo, da to ne velja za polete ameriških državljanov, imetnikov zelenih kart in dolgega seznama raznih vizumov kakor tudi za britanske državljane.

Trumpu ankete trenutno niso naklonjene, ker Američani ne odobravajo njegovega dela na splošno, nekako pa mu je uspelo zapraviti tudi dobro voljo, ki v primerih velikih tragedij, kot so vojne, nesreče in pandemije tradicionalno krepko dvignejo podporo ameriškim predsednikom, piše STA.

Demokrati zato menijo, da je izvršni ukaz o prekinitvi imigracije le nov poskus vzpodbujanja volilne baze, kot je Trump storil nazadnje pred kongresnimi volitvami 2018, ko je izpostavljal karavane priseljencev iz Latinske Amerike in poslal vojsko na južno mejo ZDA.