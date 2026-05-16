Sa. B., STA

16. 5. 2026,
12 minut

tožba Donald Trump

Trump umika tožbo proti IRS, v zameno predlaga odškodninski sklad

Donald Trump | Trump je tožbo proti IRS vložil, ker da ni dovolj zaščitila njegovih davčnih podatkov pred objavo, vlado pa toži tudi zaradi preiskave na posestvu Mar a Lago. | Foto Reuters

Trump je tožbo proti IRS vložil, ker da ni dovolj zaščitila njegovih davčnih podatkov pred objavo, vlado pa toži tudi zaradi preiskave na posestvu Mar a Lago.

Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA (IRS) za deset milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali, poroča ameriška televizija ABC.

Tožba je med drugim sporna, ker Trump toži agencijo, ki jo vodi in nadzira njegova vlada. Na absurdnost Trumpovega toženja samega sebe je opozorila tudi zvezna sodnica Kathleen Williams, poroča ABC.

IRS bi se morala v skladu s predlagano poravnavo Trumpu opravičiti, sam pa iz omenjenega sklada pod nadzorom uprave, ki jo bo imenoval in odpuščal sam, ne bi smel prejemati denarja. Vendar pa nad skladom ne bi bilo nobenega javnega nadzora, čeprav bi šlo za proračunski denar davkoplačevalcev.

Sodnica opozorila na nesmiselnost tožbe

Sklad naj bi financiral pravne stroške za ljudi, ki jih je prejšnja vlada predsednika Joeja Bidna domnevno krivično preganjala. Med njimi bi bili tudi udeleženci v napadu na kongresno palačo 6. januarja 2021, ki so hoteli preprečiti Trumpov poraz na volitvah 2020 in jih je predsednik že pomilostil.

Sodnica Williams je opozorila na temeljno nesmiselnost tožbe in zapisala, da so Trumpovi nasprotniki v tožbi subjekti, katerih odločitve so odvisne od njegovih navodil. Številni demokrati, kot je senatorka Elizabeth Warren, pravijo, da je to korupcija, kakršne v ZDA še niso videli.

Trump je tožbo proti IRS vložil, ker naj ne bi dovolj zaščitila njegovih davčnih podatkov pred objavo, vlado pa toži tudi zaradi preiskave na posestvu Mar-a-Lago, kamor je nepooblaščeno odnesel zaupne dokumente po prvem mandatu, in zaradi preiskave o ruskem vplivanju na ameriške volitve 2016.

"IRS je neupravičeno dovolil nepoštenemu, politično motiviranemu zaposlenemu, da je zasebne in zaupne informacije o predsedniku Trumpu, njegovi družini in Trumpovi organizaciji razkril časopisoma New York Times in ProPublica ter drugim levičarskim medijem, ki so jih nato nezakonito objavili milijonom ljudi," je za ABC izjavila Trumpova pravniška ekipa.

