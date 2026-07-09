Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
13.28

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Grenlandija ameriška vojska Evropa

Četrtek, 9. 7. 2026, 13.28

14 minut

Trump umik ameriških sil iz Evrope povezuje z dogovorom o Grenlandiji

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | "Nisem še sprejel dokončne odločitve. Veliko bo odvisno od Grenlandije in od tega, ali bomo dosegli zelo dober dogovor o Grenlandiji," je na vprašanje o nadaljnjem umiku ameriških vojakov iz Evrope odvrnil Trump. | Foto Reuters

"Nisem še sprejel dokončne odločitve. Veliko bo odvisno od Grenlandije in od tega, ali bomo dosegli zelo dober dogovor o Grenlandiji," je na vprašanje o nadaljnjem umiku ameriških vojakov iz Evrope odvrnil Trump.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trumpa je v sredo nakazal možnost nadaljnjega zmanjšanja števila ameriških vojakov v Evropi. Odločitev o tem je povezal z morebitnim dogovorom o prihodnosti Grenlandije, pa tudi z razvojem dogodkov v konfliktu z Iranom.

"Nisem še sprejel dokončne odločitve. Veliko bo odvisno od Grenlandije in od tega, ali bomo dosegli zelo dober dogovor o Grenlandiji," je na vprašanje o nadaljnjem umiku ameriških vojakov iz Evrope odvrnil Trump. "Če ne, morda bom," je dodal na krovu letala Air Force One na poti z vrha Nata v Ankari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pentagon je maja napovedal umik približno 5.000 vojakov iz Nemčije, Washington pa je istega meseca povzročil zmedo, ko je dejal, da ustavlja načrtovano napotitev približno 4.000 vojakov na Poljsko. Kasneje je Trump napovedal, da bodo ZDA na Poljsko poslale dodatnih 5.000 vojakov.

Odvisno tudi od vojne v Iranu

Ameriški predsednik je zadevo v sredo komentiral tudi z besedami, da je "veliko odvisno tudi od Irana" oziroma razvoja dogodkov v konfliktu med ZDA in islamsko republiko.

Trump je v torek ob robu vrha Nata v turški prestolnici ponovil, da bi morale ZDA prevzeti nadzor nad Grenlandijo, sicer danskim avtonomnim ozemljem, saj da jo potrebujejo za "zaščito sveta". Danska premierka Mette Frederiksen je na vrhu Trumpove zahteve vnovič odločno zavrnila. Poudarila je, da arktični otok ni naprodaj, in izrazila obžalovanje nad Trumpovim vztrajanjem pri prevzemu nadzora nad njim.

Trump je ob sklicevanju na ameriško nacionalnost varnost že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, v začetku leta je celo zagrozil, da jo bodo ZDA zavzele zlepa ali zgrda. Če arktičnega otoka, ki je bogat z nahajališči redkih zemelj, ne bodo prevzele ZDA, bi to po njegovi oceni lahko storili Kitajska ali Rusija.

Trump, staro predsedniško letalo
Novice Zakaj se je Trump domov vrnil s starim letalom?
Donald Trump
Novice Španija se je Trumpu v celoti odkupila
Donald Trump
Novice Trump zagrozil Španiji: So izgubljen primer. Z njimi ne želimo ničesar več.
Donald Trump Grenlandija ameriška vojska Evropa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.