Ameriški predsednik Donald Trumpa je v sredo nakazal možnost nadaljnjega zmanjšanja števila ameriških vojakov v Evropi. Odločitev o tem je povezal z morebitnim dogovorom o prihodnosti Grenlandije, pa tudi z razvojem dogodkov v konfliktu z Iranom.

"Nisem še sprejel dokončne odločitve. Veliko bo odvisno od Grenlandije in od tega, ali bomo dosegli zelo dober dogovor o Grenlandiji," je na vprašanje o nadaljnjem umiku ameriških vojakov iz Evrope odvrnil Trump. "Če ne, morda bom," je dodal na krovu letala Air Force One na poti z vrha Nata v Ankari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pentagon je maja napovedal umik približno 5.000 vojakov iz Nemčije, Washington pa je istega meseca povzročil zmedo, ko je dejal, da ustavlja načrtovano napotitev približno 4.000 vojakov na Poljsko. Kasneje je Trump napovedal, da bodo ZDA na Poljsko poslale dodatnih 5.000 vojakov.

Odvisno tudi od vojne v Iranu

Ameriški predsednik je zadevo v sredo komentiral tudi z besedami, da je "veliko odvisno tudi od Irana" oziroma razvoja dogodkov v konfliktu med ZDA in islamsko republiko.

Trump je v torek ob robu vrha Nata v turški prestolnici ponovil, da bi morale ZDA prevzeti nadzor nad Grenlandijo, sicer danskim avtonomnim ozemljem, saj da jo potrebujejo za "zaščito sveta". Danska premierka Mette Frederiksen je na vrhu Trumpove zahteve vnovič odločno zavrnila. Poudarila je, da arktični otok ni naprodaj, in izrazila obžalovanje nad Trumpovim vztrajanjem pri prevzemu nadzora nad njim.

Trump je ob sklicevanju na ameriško nacionalnost varnost že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, v začetku leta je celo zagrozil, da jo bodo ZDA zavzele zlepa ali zgrda. Če arktičnega otoka, ki je bogat z nahajališči redkih zemelj, ne bodo prevzele ZDA, bi to po njegovi oceni lahko storili Kitajska ali Rusija.