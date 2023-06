ZDA le korak od odločilne poteze: bodo Ukrajincem dobavili rakete ATACMS dolgega dosega? #vŽivo

ZDA so bile blizu odločitve, da Ukrajini zagotovijo taktične raketne sisteme dolgega dosega ATACMS. Po navedbah evropskih in ameriških uradnikov je treba zagotavljanje ATACMS Ukrajini odobriti še na najvišji ravni.

ZDA so bile blizu odločitve, da Ukrajini zagotovijo taktične raketne sisteme dolgega dosega ATACMS. Po navedbah evropskih in ameriških uradnikov je treba zagotavljanje ATACMS Ukrajini odobriti še na najvišji ravni. Bela hiša je bila tej potezi sicer doslej nenaklonjena, zdaj pa je, kot kaže, spremenila svoje stališče. V sporočilu za javnost so zapisali, da je Ukrajino v bojih nujno podpreti v naslednjih tednih.

Visoki ukrajinski obrambni uradnik je za The Wall Street Journal povedal, da je v zadnjih tednih "Kijev prejel pozitivne znake, da so ZDA spremenile svoje stališče do sistema ATACMS".

Vojaški taktični raketni sistemi ATACMS so rakete zemlja–zemlja z dosegom približno 300 kilometrov, kar je približno štirikrat več od dosega raket, ki jih uporabljajo mobilni sistemi HIMARS, ki so jih ZDA v Ukrajino začele pošiljati lani.

"Želim, da ljudje nehajo umirati zaradi te smešne vojne," je dejal nekdanji ameriški predsednik Donald Trump v telefonskem intervjuju za Reuters.

Kar zadeva Ukrajino, Trump ni izključil možnosti, da bo morala vlada v Kijevu Rusiji prepustiti nekaj ozemlja, da bi ustavila vojno, ki se je začela z invazijo ruskih sil na Ukrajino pred 16 meseci. Dejal je, da bi se o vsem dalo pogajati, če bi bil on predsednik, a da si Ukrajinci, ki so se močno borili za obrambo svoje države, zaslužijo veliko zaslug. "Mislim, da bi imeli pravico obdržati velik del tega, kar jim pripada, in mislim, da bi se s tem strinjala tudi Rusija. Potrebujete pravega posrednika, torej pogajalca. Mislim, da je največja stvar, ki bi jo morale ZDA zdaj storiti, skleniti mir – združiti Rusijo in Ukrajino in skleniti mir," je dejal Trump.

Povedal je tudi, da je Putina prizadel upor Wagnerja, ruske najemniške vojske in njenega vodje Jevgenija Prigožina, ki se je zgodil prejšnji konec tedna. "Lahko bi rekli, da je Putin še vedno tam, še vedno je močan, zagotovo pa je, rekel bi, nekoliko oslabljen, vsaj v glavah mnogo ljudi," je dejal. Če pa Putin ne bi bil več na oblasti, "ne vemo, kakšna je alternativa. Lahko bi bilo bolje, lahko pa bi bilo tudi veliko slabše", je dejal Trump.

Glede obtožb vojnih zločinov, ki jih je proti Putinu vložilo Mednarodno kazensko sodišče lani marca, je Trump dejal, da je treba o Putinovi usodi razpravljati, ko bo vojne konec.

Evropska unija in države članice so pripravljene sodelovati pri zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino, so v danes objavljenih sklepih vrha zapisali voditelji članic EU. Pozdravili so tudi sprejetje ljubljansko-haaške konvencije o sodelovanju pri pregonu najhujših mednarodnih zločinov.

"Evropska unija in države članice so pripravljene skupaj s partnerji prispevati k prihodnjim varnostnim jamstvom za Ukrajino. Tako bi Ukrajini pomagali, da bi se lahko branila na dolgi rok, odvračala dejanja agresije in se upirala destabilizaciji," piše v sklepih vrha, ki so jih voditelji potrdili že v četrtek pozno popoldne.

Kakšna bi bila ta varnostna jamstva, ni znano. So se pa voditelji zavezali, da bodo preučili možnosti, kako bi lahko EU prispevala k temu. Pri tem bodo upoštevane varnostne in obrambne politike določenih držav članic. Po neuradnih informacijah so si za to prizadevale predvsem tiste, ki so nevtralne in niso del Nata.

Evropski svet, ki se ga udeležuje tudi premier Robert Golob, je zagotovil nadaljnjo vojaško podporo ter pozval k nadaljnjim dobavam topniškega streliva in raket Ukrajini. Zavzeli so se še za stabilno finančno podporo Ukrajini in pozdravili njene napore za približevanje Uniji.

Vrh EU je ob tem ostro obsodil "namerno uničenje jezu hidroelektrarne Kahovka, ki ima uničujoče humanitarne, okoljske, kmetijske in gospodarske posledice, predstavlja pa tudi tveganje za varnost jedrske elektrarne Zaporožje".

Evropska unija poleg tega zagotavlja, da bo Rusija odgovarjala za agresijo na Ukrajino. Voditelji so pozdravili sprejetje Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev, o kateri so se diplomati dogovorili konec maja na konferenci v Ljubljani. Voditelji so vse države pozvali, naj čim prej pristopijo h konvenciji.

Predsedniki vlad in držav članic so po potrditvi sklepov o Ukrajini zasedanje nadaljevali razpravo o migracijah, ki se je zaradi različnih stališč med članicami precej zavlekla, na koncu pa so jo prekinili.

Poljska in Madžarska namreč nasprotujeta pred tremi tedni doseženemu dogovoru notranjih ministrov o obvezni solidarnosti pri sprejemanju prosilcev za azil. V sklepe vrha želita po neuradnih informacijah zapisati, da bi vsaka država sama odločila, kako bi pomagala preobremenjenim državam članicam. Med zasedanjem se je pojavila tudi možnost, da migracij sploh ne bi vključili v sklepe, a temu nasprotujejo nekatere druge članice, med njimi Italija.

Tako bodo razpravo o tej temi nadaljevali danes dopoldne, ko bodo govorili še o odnosih s Kitajsko, gospodarskih temah in zunanjih zadevah, vključno z zadnjimi napetostmi na Kosovu.