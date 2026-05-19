Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Ši Džinpingu med nedavnim obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovale proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC), je danes na podlagi neimenovanih virov poročal Financial Times (FT).

Časnik poroča, da je Trump sam predlagal to zamisel v pogovoru s kitajskim predsednikom, Bela hiša pa za zdaj zavrača komentarje.

Trumpova vlada vodi ostro politiko do ICC in je junija lani uvedla sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom ICC, med drugim proti slovenski sodnici Beti Hohler. Sankcije je uvedla, ker so sodelovali pri izdaji naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih zločinov proti Palestincem med vojno v Gazi. Trump je pred tem februarja lani podpisal izvršni ukaz, s katerim je Mednarodno kazensko sodišče obtožil nezakonitih ukrepov proti ZDA in Izraelu.

ICC za Putina izdal nalog za prijetje

Za ruskega predsednika Vladimirja Putina pa je ICC zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij v Ukrajini, marca 2023 prav tako izdal nalog za prijetje.

ZDA in Kitajska sicer niso članice Rimskega statuta, ki je temeljna listina Mednarodnega kazenskega sodišča. Rusija pa je iz ICC formalno izstopila leta 2016 po invaziji na ukrajinski Krimski polotok.

Ideja o koaliciji treh najmočnejših držav na svetu proti ICC bi pomenila, da se njihovim voditeljem ne bi bilo treba soočiti s posledicami svojih dejanj.