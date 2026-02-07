Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
7. 2. 2026,
8.55

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
žaljivke video opravičilo ZDA Barack Obama Donald Trump

Sobota, 7. 2. 2026, 8.55

6 minut

Trump se ni opravičil za objavo posnetka z Obamo kot opico

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih povečal število objav realističnih, a izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje. | Foto Reuters

Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih povečal število objav realističnih, a izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se v petek ni želel opravičiti za objavo posnetka, na katerem sta bivši predsednik ZDA Barack Obama in njegova žena Michelle upodobljena kot opici. Na novinarsko vprašanje, ali se bo opravičil, je Trump dejal, da ni naredil nič narobe, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ogledal sem si prvi del posnetka, nisem videl celotnega," je dejal in dodal, da domneva, da je na koncu nekaj, "česar ljudje ne marajo".

Na dodatno vprašanje, ali obsoja rasistične dele posnetka, je odvrnil: "Seveda."

"Sem najmanj rasističen predsednik," je dodal v pogovoru z novinarji na krovu predsedniškega letala.

Bela hiša je v petek po ostrih kritikah tako iz vrst demokratov kot republikancev po 12 urah umaknila posnetek, ki prikazuje nekdanjega predsednika ZDA Obamo in nekdanjo prvo damo Michelle kot opici v džungli. Odgovornost za objavo na osebnem računu predsednika Donalda Trumpa na omrežju Truth Social so pripisali neimenovanemu uslužbencu.

Zakonca Obama se na objavo nista odzvala, nekdanja podpredsednica ZDA, demokratka Kamala Harris, pa je dejala, da navedbam Bele hiše ne verjame. "Vsem nam je jasno, kdo je Donald Trump, in to je tisto, v kar verjame," je objavila na omrežju X.

Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih povečal število objav realističnih, a izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje. S provokativnimi objavami želi predvsem združiti svojo konservativno bazo.

Jeffrey Epstein
Novice Usodna kombinacija: ruska dekleta in pokvarjeni bogataši
Seattle Seahawks SuperBowl New England
Sportal Super Bowl: Seattle favorit, Trump jezen zaradi glasbenikov
Barac in Michelle Obama
Novice Odvratno obnašanje predsednika: takšen videoposnetek je objavil Trump #video
Donald Trump in Viktor Orban
Novice Trump pred volitvami na Madžarskem podprl Orbana
žaljivke video opravičilo ZDA Barack Obama Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.