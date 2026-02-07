Trump se ni opravičil za objavo posnetka z Obamo kot opico

Ameriški predsednik Donald Trump se v petek ni želel opravičiti za objavo posnetka, na katerem sta bivši predsednik ZDA Barack Obama in njegova žena Michelle upodobljena kot opici. Na novinarsko vprašanje, ali se bo opravičil, je Trump dejal, da ni naredil nič narobe, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ogledal sem si prvi del posnetka, nisem videl celotnega," je dejal in dodal, da domneva, da je na koncu nekaj, "česar ljudje ne marajo".

Na dodatno vprašanje, ali obsoja rasistične dele posnetka, je odvrnil: "Seveda."

"Sem najmanj rasističen predsednik," je dodal v pogovoru z novinarji na krovu predsedniškega letala.

Bela hiša je v petek po ostrih kritikah tako iz vrst demokratov kot republikancev po 12 urah umaknila posnetek, ki prikazuje nekdanjega predsednika ZDA Obamo in nekdanjo prvo damo Michelle kot opici v džungli. Odgovornost za objavo na osebnem računu predsednika Donalda Trumpa na omrežju Truth Social so pripisali neimenovanemu uslužbencu.

Zakonca Obama se na objavo nista odzvala, nekdanja podpredsednica ZDA, demokratka Kamala Harris, pa je dejala, da navedbam Bele hiše ne verjame. "Vsem nam je jasno, kdo je Donald Trump, in to je tisto, v kar verjame," je objavila na omrežju X.

Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih povečal število objav realističnih, a izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje. S provokativnimi objavami želi predvsem združiti svojo konservativno bazo.