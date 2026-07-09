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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
8.39

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump ZDA predsednik Ankara letalo

Četrtek, 9. 7. 2026, 8.39

22 minut

Trump se je iz Turčije vrnil s starim predsedniškim letalom

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Trump, staro predsedniško letalo | Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo v spomin na stare čase domov odletel s starim Air Force One. | Foto Reuters

Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo v spomin na stare čase domov odletel s starim Air Force One.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev zveze Nato iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil s starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel v darilo od Katarja, je letelo posebej, poročajo ameriški mediji.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo v spomin na stare čase domov odletel s starim Air Force One, novo letalo pa bo poslano najprej v britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske. Strokovnjaki in nekdanji uradniki pa menijo, da so razlog predvsem varnostne omejitve letala, med drugimi poroča televizija MS NOW.

Dopisnik britanskega časnika The Independent Andrew Feinberg je ocenil, da je bolj verjeten razlog pomanjkanje obrambnih zmogljivosti na novem letalu. Po njegovih besedah ima sedanji predsedniški boeing VC-25 sisteme za samoobrambo, ki jih katarsko letalo morda nima.

Program predelave letala tarča kritik demokratov

Specializirani portal The War Zone poroča, da ima sedanji Air Force One, ki je v uporabi od leta 1990, sisteme za obrambo pred raketami, motenje radarjev ter zaščito pred elektromagnetnim impulzom jedrske eksplozije. Ali ima enake zmogljivosti tudi novo katarsko letalo, ni znano, saj so podatki zaupni.

Ameriške letalske sile so sporočile le, da so pri predelavi letala sprejele določene kompromise pri manj pogosto uporabljenih zmogljivostih.

Program predelave letala je tarča kritik demokratov v senatu. Senator Chris Murphy in še dvanajst demokratskih senatorjev je v pismu vladi opozorilo, da hitra predelava letala lahko predstavlja tveganje za nacionalno varnost, davkoplačevalci pa pričakujejo pojasnila o porabi javnega denarja. Po njihovih navedbah je ameriško letalstvo za predelavo letala prerazporedilo sredstva iz programa razvoja jedrskih raket sentinel.

O odločitvi so dvome izrazili tudi nekdanji direktor ameriške obveščevalne agencije CIA in obrambni minister Leon Panetta, ki je za MS NOW ocenil, da razlaga o logističnih razlogih ni prepričljiva in da gre najverjetneje za ukrep zaradi predsednikove varnosti.

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