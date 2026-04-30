Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Nato vojska Nemčija Friedrich Merz Donald Trump

Četrtek, 30. 4. 2026, 7.06

Trump razmišlja o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Nemčiji

Friedrich Merz, Donald Trump | Foto Profimedia

Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila ameriških vojakov v Nemčiji. Napovedal je, da bodo odločitev o tem sprejeli v bližnji prihodnosti.

Trump je že med svojim prvim mandatom med letoma 2017 in 2021 grozil, da bo zmanjšal število ameriških vojakov v Nemčiji, kjer so ti nameščeni od konca druge svetovne vojne. V Evropi je sicer trenutno skupno nameščenih okoli 86.000 pripadnikov ameriških sil, od tega okoli 39.000 v Nemčiji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Spor med Trumpom in Merzom: Ni čudno, da gre Nemčiji tako slabo

Do napovedi zmanjšanja njihovega števila prihaja v času spora med Trumpom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom. Ta je ameriškega predsednika užalil s tem, ko je dejal, da ZDA v konfliktu z Iranom nimajo izhodne strategije, islamska republika pa da jih v vojni ponižuje.

"Ne ve, o čem govori. Ni čudno, da gre Nemčiji tako slabo, tako gospodarsko kot tudi v drugih pogledih," je v torkovem odzivu zatrdil Trump. Menil je, da Merz ne nasprotuje Iranu z jedrskim orožjem.

Nemški kancler je sicer v sredo v luči spora dejal, da je njegov odnos s Trumpom vsaj z njegove strani še vedno dober.

Pedro Sanchez
Novice Bo Trump Španijo vrgel iz Nata?
Finski vojaki leta 2023
Novice Finska vojska se na skrivaj pripravlja na nekaj velikega

Nato vojska Nemčija Friedrich Merz Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
