Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila ameriških vojakov v Nemčiji. Napovedal je, da bodo odločitev o tem sprejeli v bližnji prihodnosti.

Trump je že med svojim prvim mandatom med letoma 2017 in 2021 grozil, da bo zmanjšal število ameriških vojakov v Nemčiji, kjer so ti nameščeni od konca druge svetovne vojne. V Evropi je sicer trenutno skupno nameščenih okoli 86.000 pripadnikov ameriških sil, od tega okoli 39.000 v Nemčiji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Spor med Trumpom in Merzom: Ni čudno, da gre Nemčiji tako slabo

Do napovedi zmanjšanja njihovega števila prihaja v času spora med Trumpom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom. Ta je ameriškega predsednika užalil s tem, ko je dejal, da ZDA v konfliktu z Iranom nimajo izhodne strategije, islamska republika pa da jih v vojni ponižuje.

"Ne ve, o čem govori. Ni čudno, da gre Nemčiji tako slabo, tako gospodarsko kot tudi v drugih pogledih," je v torkovem odzivu zatrdil Trump. Menil je, da Merz ne nasprotuje Iranu z jedrskim orožjem.

Nemški kancler je sicer v sredo v luči spora dejal, da je njegov odnos s Trumpom vsaj z njegove strani še vedno dober.