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Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
12.40

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek
Izrael ZDA Iran Bližnji vzhod

Nedelja, 2. 8. 2026, 12.40

26 minut

Bližnji vzhod

Trump: Pripravljeni smo ukrepati z močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne, vendar ...#vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

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Donald Trump | Donald Trump je dejal, da se je na podlagi prošnje odločil, da prekliče napad, pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. | Foto Reuters

Donald Trump je dejal, da se je na podlagi prošnje odločil, da prekliče napad, pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor.

Foto: Reuters

ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je v soboto sporočil ameriški predsednik Donald Trump.

Dnevni pregled dogodkov: 

12.41 ZDA in Izrael po navedbah Trumpa odložila nove napade na Iran

12.41 ZDA in Izrael po navedbah Trumpa odložila nove napade na Iran

"ZDA so pripravljene (...) na ukrepanje proti Islamski republiki Iran z vojaškim terorjem, močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne. Kljub temu so nas Iran in druge države Bližnjega vzhoda pravkar prosile, naj odložimo vsakršen napad," je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Kot je dejal, se je na podlagi prošnje odločil, da prekliče napad, pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Prepričan je, da bi moral dogovor vključevati "takojšnjo, popolno in celovito odprtje Hormuške ožine" ter konec iranske jedrske grožnje. "Država Izrael se mi pridružuje v tej zavezi," je še dodal.

Po poročanju ameriške televizije CBS naj bi ZDA in Izrael načrtovala skupne napade na Iran, pri čemer naj bi bili med možnimi cilji rafinerije nafte in elektrarne. Trump je napade odložil, za to pa naj bi ga po navedbah medija Axios prosila Savdska Arabija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Trump in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman sta sicer po telefonu govorila o umirjanju regionalnih napetosti, je danes poročala savdska tiskovna agencija SPA. Kot je še dodala, se je Salman zavzel za dialog in pogajanja za dosego prekinitve ognja, ki bi utrla pot diplomatskim rešitvam.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v soboto posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s savdskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo ZDA, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale, potem ko naj bi iranska stran po navedbah ZDA napadla plovila v Hormuški ožini, ki je strateško pomembna plovna pot za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je več zaporednih dni ameriških napadov na Iran in iranskih povračilnih napadov na ameriške cilje v regiji.

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