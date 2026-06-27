Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil fotografijo posebnega ameriškega potnega lista s svojo podobo, ki vsebuje zanimivo opozorilo. Prav to je bilo na družbenih omrežjih deležno številnih odzivov in posmeha. Gre za potni list v omejeni izdaji, ki so ga predstavili ob letošnji 250. obletnici ameriške neodvisnosti.

Kot je razvidno iz njegove objave, je na potnem listu fotografija Trumpa, ki sloni nad mizo, v ozadju pa je besedilo Deklaracije o neodvisnosti, ustanovnega dokumenta ZDA iz 4. julija 1776. Pod fotografijo je še Trumpov podpis, na drugi strani pa je slika umetniškega dela "Deklaracija o neodvisnosti" Johna Trumbulla.

Trump's new U.S. passport includes the text: "Welcome, but be good."



Isn't the point of a passport that Americans use it when they travel abroad?



The message makes no sense in that context, and I don't think Trump understands how passports work. pic.twitter.com/XLjGSRURtR — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) June 27, 2026

Potni list po poročanju ameriških medijev vsebuje tudi "zanimivo" opozorilo in zapis "Dobrodošli, a bodite pridni", ki je na družbenih omrežjih sprožil val odzivov in posmeha. Mnogi uporabniki poudarjajo, da ameriški predsednik očitno ne razume namena potnega lista. Njegovo sporočilo je namreč oblikovano kot opozorilo tujcem in priseljencem, ki vstopajo v državo, medtem ko se potni list izda izključno ameriškim državljanom, ki potujejo iz države.