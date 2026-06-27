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Avtor:
Sa. B.

Sobota,
27. 6. 2026,
12.01

Osveženo pred

23 minut

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Donald Trump potni list ZDA opozorilo

Sobota, 27. 6. 2026, 12.01

23 minut

Trump predstavil nov potni list in postal tarča posmeha

Avtor:
Sa. B.

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Ameriški potni list, Trump | Fotografija posebne izdaje ameriškega potnega lista, ki jo je objavil Donald Trump. | Foto Donald Trump/Truth Social

Fotografija posebne izdaje ameriškega potnega lista, ki jo je objavil Donald Trump.

Foto: Donald Trump/Truth Social

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil fotografijo posebnega ameriškega potnega lista s svojo podobo, ki vsebuje zanimivo opozorilo. Prav to je bilo na družbenih omrežjih deležno številnih odzivov in posmeha. Gre za potni list v omejeni izdaji, ki so ga predstavili ob letošnji 250. obletnici ameriške neodvisnosti.

Kot je razvidno iz njegove objave, je na potnem listu fotografija Trumpa, ki sloni nad mizo, v ozadju pa je besedilo Deklaracije o neodvisnosti, ustanovnega dokumenta ZDA iz 4. julija 1776. Pod fotografijo je še Trumpov podpis, na drugi strani pa je slika umetniškega dela "Deklaracija o neodvisnosti" Johna Trumbulla.

Potni list po poročanju ameriških medijev vsebuje tudi "zanimivo" opozorilo in zapis "Dobrodošli, a bodite pridni", ki je na družbenih omrežjih sprožil val odzivov in posmeha. Mnogi uporabniki poudarjajo, da ameriški predsednik očitno ne razume namena potnega lista. Njegovo sporočilo je namreč oblikovano kot opozorilo tujcem in priseljencem, ki vstopajo v državo, medtem ko se potni list izda izključno ameriškim državljanom, ki potujejo iz države.

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