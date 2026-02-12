Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
18.41

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Joe Biden predsednik priljubljenost javno mnenje anketa ZDA Donald Trump

Četrtek, 12. 2. 2026, 18.41

53 minut

Trump po letu dni vladanja manj priljubljen od Bidna

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Donald Trump | Axios omenja tri nacionalne ankete, ki kažejo skrb vzbujajoči trend za predsednika, kljub temu da je naredil vse, kar je mogel za izbris dediščine svojega predhodnika. Bela hiša in republikanci imajo zdaj na voljo devet mesecev, da obrnejo smer, preden bi se na novembrskih kongresnih volitvah morda morali soočiti s porazom, poroča Axios. | Foto Reuters

Axios omenja tri nacionalne ankete, ki kažejo skrb vzbujajoči trend za predsednika, kljub temu da je naredil vse, kar je mogel za izbris dediščine svojega predhodnika. Bela hiša in republikanci imajo zdaj na voljo devet mesecev, da obrnejo smer, preden bi se na novembrskih kongresnih volitvah morda morali soočiti s porazom, poroča Axios.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v enem letu vladanja zapravil vso prednost, ki mu je zagotovila drugi predsedniški mandat, in volivci zdaj menijo, da je njegov predhodnik Joe Biden boljše opravljal svoje delo, poroča Axios, ki se sklicuje na tri letošnje ankete, v katerih so sodelujoče zaprosili za primerjavo.

Anketa Harvard CAPS/Harris, ki je bila izvedena med 28. in 29. januarjem, ugotavlja, da 51 odstotkov registriranih volivcev meni, da Trump opravlja slabše delo kot Biden, v primerjavi z 49 odstotki, ki menijo, da delo opravlja boljše.

Anketa Trumpu naklonjene raziskovalne agencije Rasmussen, ki je bila izvedena med 2. in 4. februarjem, je deležna napadov Trumpovega gibanja Maga, potem ko je ugotovila, da 48 odstotkov volivcev, ki se nameravajo udeležiti novembrskih volitev, meni, da je Biden opravljal boljše delo kot Trump, ki ga je kot boljšega izbralo 40 odstotkov anketirancev.

Anketa YouGov/Economist, ki je bila izvedena med 6. in 9. februarjem, pa je ugotovila, da 46 odstotkov odraslih Američanov meni, da Trump opravlja slabše delo kot Biden, v primerjavi s 40 odstotki, ki menijo, da opravlja boljše delo od demokrata.

Ni jim všeč njegovo delo

49 odstotkov odraslih močno nasprotuje Trumpovemu ravnanju na področju varnosti meja in priseljevanja, je pokazala zadnja anketa televizije NBC, izvedena med 26. januarjem in 6. februarjem. Ugotovila je še, da Trumpovemu delu na splošno nasprotuje 61 odstotkov Američanov, podpira pa ga 39 odstotkov.

Po anketi YouGov/Economist je izgubil podporo tudi med mladimi volivci, starimi od 18 do 29 let. V začetku mandata ga je po tej anketi podpiralo devet odstotkov sodelujočih več, kot mu jih je nasprotovalo, zdaj pa mu nasprotuje 18 odstotkov več, kot ga podpira, poroča Axios.

"Skoraj 80 milijonov Američanov je predsedniku Trumpu na volitvah dalo jasen mandat, da konča gospodarsko katastrofo in imigracijsko krizo Joeja Bidna. Trumpova vlada ostaja osredotočena na nadaljnje zmanjševanje inflacije, pospeševanje gospodarske rasti, zaščito meja in množičen izgon nezakonitih priseljencev," je v odzivu za Axios izjavil namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše Kush Desai.

Agenti ICE
Novice Trumpova vlada končuje operacijo proti priseljencem
Predsednik
Novice Ni sreče za Trumpa. To se mu je zdaj zgodilo.
ameriško veleposlaništvo ZDA
Novice Trump ima kandidatko za veleposlanico v Sloveniji
Pam Bondi
Novice Zaradi afere Epstein se je znašla pod plazom kritik
Joe Biden predsednik priljubljenost javno mnenje anketa ZDA Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.