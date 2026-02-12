Predsednik ZDA Donald Trump je v enem letu vladanja zapravil vso prednost, ki mu je zagotovila drugi predsedniški mandat, in volivci zdaj menijo, da je njegov predhodnik Joe Biden boljše opravljal svoje delo, poroča Axios, ki se sklicuje na tri letošnje ankete, v katerih so sodelujoče zaprosili za primerjavo.

Anketa Harvard CAPS/Harris, ki je bila izvedena med 28. in 29. januarjem, ugotavlja, da 51 odstotkov registriranih volivcev meni, da Trump opravlja slabše delo kot Biden, v primerjavi z 49 odstotki, ki menijo, da delo opravlja boljše.

Anketa Trumpu naklonjene raziskovalne agencije Rasmussen, ki je bila izvedena med 2. in 4. februarjem, je deležna napadov Trumpovega gibanja Maga, potem ko je ugotovila, da 48 odstotkov volivcev, ki se nameravajo udeležiti novembrskih volitev, meni, da je Biden opravljal boljše delo kot Trump, ki ga je kot boljšega izbralo 40 odstotkov anketirancev.

Anketa YouGov/Economist, ki je bila izvedena med 6. in 9. februarjem, pa je ugotovila, da 46 odstotkov odraslih Američanov meni, da Trump opravlja slabše delo kot Biden, v primerjavi s 40 odstotki, ki menijo, da opravlja boljše delo od demokrata.

Ni jim všeč njegovo delo

49 odstotkov odraslih močno nasprotuje Trumpovemu ravnanju na področju varnosti meja in priseljevanja, je pokazala zadnja anketa televizije NBC, izvedena med 26. januarjem in 6. februarjem. Ugotovila je še, da Trumpovemu delu na splošno nasprotuje 61 odstotkov Američanov, podpira pa ga 39 odstotkov.

Po anketi YouGov/Economist je izgubil podporo tudi med mladimi volivci, starimi od 18 do 29 let. V začetku mandata ga je po tej anketi podpiralo devet odstotkov sodelujočih več, kot mu jih je nasprotovalo, zdaj pa mu nasprotuje 18 odstotkov več, kot ga podpira, poroča Axios.

"Skoraj 80 milijonov Američanov je predsedniku Trumpu na volitvah dalo jasen mandat, da konča gospodarsko katastrofo in imigracijsko krizo Joeja Bidna. Trumpova vlada ostaja osredotočena na nadaljnje zmanjševanje inflacije, pospeševanje gospodarske rasti, zaščito meja in množičen izgon nezakonitih priseljencev," je v odzivu za Axios izjavil namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše Kush Desai.