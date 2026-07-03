Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo Nato, je v četrtek sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, češ da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom Nata, ki bo prihodnji teden potekal v Ankari.

"Nesmiselno je, da ZDA še naprej vztrajajo na tej enostranski poti, ko pa odnos ni vzajemen. Niso nam stali ob strani," je na svojem omrežju Truth Social zapisal Trump. Ob tem je objavil graf s podatki o višini obrambnih izdatkov nekaterih članic Nata, ki kaže, da ZDA za obrambo namenijo bistveno več kot ostale države.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 - 𝟭𝟬:𝟱𝟲 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟳.𝟬𝟮.𝟮𝟲



Ridiculous for the U.S.A. to continue along this one sided path when the relationship is not reciprocal. They were not there for us!!! President DJT pic.twitter.com/yvTxPO2Cn6 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 3, 2026

Vztraja, da bi morala Evropa prevzeti vodilno vlogo pri lastni obrambi

Odnosi med Washingtonom in zavezništvom so napeti, odkar so se evropske države odločile, da se ne bodo pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu. Trump je do iranskega zaprtja Hormuške ožine vojne trdil, da ne potrebuje nikogar, nato pa klical na pomoč za sprostitev plovbe, ki je ni bilo. ZDA in Iran sta medtem dosegla memorandum o soglasju o končanju vojne.

Trump prav tako že dlje časa vztraja pri tem, da bi Evropa morala prevzeti vodilno vlogo pri lastni obrambi. Pod pritiskom Trumpa so se voditelji Nata lani dogovorili, da bodo do leta 2035 povečali izdatke za obrambo na pet odstotkov BDP.