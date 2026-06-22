Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vanj pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem.

"Takoj bomo začeli s popravili močno poškodovanega odsevnega bazena. Pravkar sem si ga ogledal in lahko sem le rekel sam sebi in tistim, ki so bili okoli mene: "Vau, kdo bi storil kaj takega? BOLNI, NORI LJUDJE! Ga bomo popravili?," je v nedeljo zvečer zapisal Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social, potem ko je po vrnitvi iz Camp Davida s helikopterjem preletel bazen.

Že pred tem je dejal, da bodo morali bazen zaradi vandalizma verjetno ta mesec še enkrat izprazniti in znova napolniti, poroča britanski BBC.

Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni obnovi odsevnega bazena, ki jo je Trump pred praznovanjem 250. obletnice ZDA zaupal znancu in donatorju s Floride, je voda v bazenu povsem pozelenela zaradi cvetenja alg. Lušči se tudi modra barva, s katero so pobarvali dno bazena. Trump trdi, da so barvo poškodovali vandali.

Policija zaradi vandalizma aretirala pet oseb

Medtem ko zvezno tožilstvo napoveduje pregon vseh, ki bodo poškodovali ali skušali poškodovati bazen, je predstavnik Trumpove administracije za ameriški CBS povedal, da je policija v soboto zvečer zaradi vandalizma aretirala pet oseb, še petim pa je izdala obvestila o prekršku.

V petek pa so zaradi domnevnega poškodovanja odsevnega bazena za krajši čas pridržali nekdanjega trikratnega ameriškega olimpijca v slalomu na divjih voda Davida Hearna. Po aretaciji je 67-letni Hearn za ameriški Washington Post in britanski BBC povedal, da so ga prijeli, potem ko je segel v bazen, da bi otipal teksturo luščeče se barve. Poudaril je, da ni ničesar odstranil ali poškodoval, aretacijo pa označil za "samovoljen in muhast pregon". Obtožen je prekrška zaradi uničenja državnega premoženja.

Leta 1920 zgrajeni in približno 600 metrov dolg bazen se razteza od spomenika nekdanjemu predsedniku Abrahamu Lincolnu proti spomeniku prvemu predsedniku ZDA Georgeu Washingtonu na travniku National Mall. Tam je imel leta 1963 svoj znameniti govor borec za državljanske pravice temnopoltih Martin Luther King mlajši.

Trumpova obnova bazena je bila sporna od samega začetka, saj je posel brez javnega razpisa najprej dobilo podjetje Trumpovega donatorja in soseda v Palm Beachu na Floridi Johna Cafara. Ta je za Trumpove kampanje od leta 2016 nakazal skupaj 300.000 dolarjev.