Petek, 1. 5. 2026, 18.14
Trump napovedal višje carine na avtomobile in tovornjake iz EU
Predsednik ZDA Donald Trump je danes sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na avtomobile in tovornjake iz Evropske unije na 25 odstotkov. Odločitev je v objavi na platformi Truth Social utemeljil z očitkom, da EU ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma.
"Z veseljem sporočam, da bom naslednji teden, ker Evropska unija ne spoštuje našega v celoti dogovorjenega trgovinskega sporazuma, zvišal carine za avtomobile in tovornjake iz Evropske unije, ki vstopajo v ZDA. Carine se bodo zvišale na 25 odstotkov," je zapisal Trump.