Predsednik ZDA Donald Trump je danes sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na avtomobile in tovornjake iz Evropske unije na 25 odstotkov. Odločitev je v objavi na platformi Truth Social utemeljil z očitkom, da EU ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma.

"Z veseljem sporočam, da bom naslednji teden, ker Evropska unija ne spoštuje našega v celoti dogovorjenega trgovinskega sporazuma, zvišal carine za avtomobile in tovornjake iz Evropske unije, ki vstopajo v ZDA. Carine se bodo zvišale na 25 odstotkov," je zapisal Trump.