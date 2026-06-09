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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
9. 6. 2026,
6.39

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Donald Trump ZDA pravosodje minister Pam Bondi

Torek, 9. 6. 2026, 6.39

1 ura, 15 minut

Trump na položaj pravosodnega ministra ZDA imenoval svojega nekdanjega odvetnika

Avtorji:
Sa. B., STA

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Donald Trump | Trump je aprila odpustil nekdanjo pravosodno ministrico Pam Bondi, ki je sicer izpolnjevala njegove naloge, vendar ni bila dovolj uspešna pri pregonu njegovih političnih nasprotnikov. | Foto Reuters

Trump je aprila odpustil nekdanjo pravosodno ministrico Pam Bondi, ki je sicer izpolnjevala njegove naloge, vendar ni bila dovolj uspešna pri pregonu njegovih političnih nasprotnikov.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek tudi uradno imenoval svojega nekdanjega osebnega odvetnika Todda Blanchea na položaj pravosodnega ministra ZDA, poročajo ameriški mediji. Imenovanje mora potrditi še senat, kjer se morda obeta nekaj težav, navaja televizija CNN.

Trump je aprila odpustil nekdanjo pravosodno ministrico Pam Bondi, ki je sicer izpolnjevala njegove naloge, vendar ni bila dovolj uspešna pri pregonu njegovih političnih nasprotnikov. Blanche je bil od prevzema položaja vršilca dolžnosti ministra pri tem bolj zavzet in ministrstvo je denimo pred kratkim doseglo priznanje krivde nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona, da je neprimerno ravnal z zaupnimi dokumenti.

Novi minister je od aprila vložil obtožnice proti nekaterim Trumpovim nasprotnikom, kot je nekdanji direktor FBI James Comey, odpravil ukrepe za nadzor nad orožjem in novinarjem izdal sodne pozive, naj razkrijejo svoje vire. Napovedal je tudi obsežne pobude za boj proti domnevnim demokratskim goljufijam po ZDA.

Predsedniku in njegovi družini naredil veliko uslugo

Novi minister je od aprila vložil obtožnice proti nekaterim Trumpovim nasprotnikom. | Foto: Reuters Novi minister je od aprila vložil obtožnice proti nekaterim Trumpovim nasprotnikom. Foto: Reuters Trumpov nekdanji osebni odvetnik je ob tem predsedniku in njegovi družini naredil doslej največjo uslugo s poravnavo tožbe proti davčni upravi, od katere je predsednik zahteval deset milijard dolarjev zaradi slabe zaščite zasebnih podatkov.

Blanche je mimo sodišča privolil v poravnavo, ki predvideva skoraj 1,8 milijarde dolarjev vreden sklad za plačila Trumpovim privržencem, ki se čutijo krivično preganjane s strani prejšnje vlade. Vlada je od sklada odstopila po kritikah, da bodo denar dobili tudi napadalci na kongres 6. januarja 2021. Za Trumpa in njegovo družino pa je pomembneje to, da poravnava prepoveduje vse preiskave njihovih morebitnih davčnih prekrškov do trenutka poravnave.

Blanche je Trumpa in zaveznike, kot je nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani, kot odvetnik zagovarjal pri civilnih tožbah in kazenskih pregonih v premoru med dvema mandatoma od leta 2021 do leta 2025. S Trumpom sta izgubila civilno tožbo proti zvezni državi New York zaradi poslovnih prevar. Sodeloval je tudi v obrambi Trumpa pred kazenskima obtožnicama zaradi nepooblaščenega odnašanja zaupnih dokumentov na Florido in sprevračanja izida volitev 2020, ki sta bili zavrženi, ko je bil izvoljen za drugi mandat.

Odgovoren za postopke v zvezi z objavljanjem Epsteinovih dosjejev?

Največjo težavo v postopku potrditve Blanchea v senatu bo verjetno predstavljalo nedavno pričanje Bondi v kongresu o aferi pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina, ko je nekdanja ministrica sicer hvalila svojega nekdanjega namestnika, vendar je jasno povedala, da je bil on odgovoren za postopke v zvezi z objavljanjem dosjejev.

Vlada je izpostavljena kritikam, da ne glede na zakon ni objavila vsega, le tri od približno šestih milijonov dokumentov. Blanche je ob tem poskrbel, da so nekdanjo Epsteinovo partnerko in sodelavko pri spolnih zlorabah mladoletnic Ghislaine Maxwell preselili iz strogega zapora v ustanovo s precej blažjim režimom.

V kongresu je bil Blanche že deležen očitkov demokratov o konfliktu interesov zaradi honorarjev, ki jih je prejemal od Trumpa in z njim povezanimi entitetami, na zaslišanju v senatu pa ga morda čakajo zahtevna vprašanja tudi s strani republikancev.

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