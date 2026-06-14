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Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
20.30

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Natisni članek
ZDA Iran mirovni sporazum Donald Trump Mohamad Bager Galibaf vojna Benjamin Netanjahu

Nedelja, 14. 6. 2026, 20.30

30 minut

Trump jezen na Netanjahuja, vseeno napoveduje podpis z Iranom v nekaj urah

Avtorji:
D.K., STA

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Donald Trump | "Nima trohice j....e presoje. To sem mu dal vedeti," je v sočnem jeziku pogovor z Benjaminom Netanjahujem povzel Donald Trump. | Foto Reuters

"Nima trohice j....e presoje. To sem mu dal vedeti," je v sočnem jeziku pogovor z Benjaminom Netanjahujem povzel Donald Trump.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil nezadovoljstvo nad izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem zaradi izraelskega napada na Libanon, ki da je "vse pokvaril". Vseeno pa "v nekaj urah" pričakuje podpis mirovnega dogovora z Iranom, je dodal.

"To je tako slabo - nisem mogel verjeti. Uro, preden bi morali podpisati sporazum. To je vse pretreslo. Podpis je odložilo za nekaj ur. (...) Zdaj je predviden čez nekaj ur," je Donald Trump dejal v telefonskem pogovoru za ameriški medij Axios.

"Bil sem besen. To sem mu tudi dal vedeti. Nima trohice j....e presoje. To sem mu dal vedeti," je v sočnem jeziku še povzel pogovor z Benjaminom Netanjahujem.

Za televizijo Fox News pa je pojasnil, da bodo danes dogovor podpisali elektronsko, čez teden dni pa še "osebno, nekje v Evropi", še poročajo tuje tiskovne agencije.

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Izrael je danes napadel cilje libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah v južnem predmestju Bejruta. Po podatkih libanonske civilne zaščite so bili v napadu na bejrutsko predmestje Dahijeh ubiti trije ljudje, šest je ranjenih. Napadi sledijo obstreljevanju severnega Izraela, za katerega naj bi bil odgovoren Hezbolah.

Iran: ZDA se ne držijo zavez, pogajanja v tem primeru nesmiselna

Iran je po današnjem novem smrtonosnem napadu Izraela na Libanon opozoril, da se ZDA ne držijo zavez in da v takšnih razmerah ne vidi smisla v nadaljevanju mirovnih pogovorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trump je v odzivu opozoril, da se napad ne bi smel zgoditi, iranska vojska pa je napovedala, da ne bo ostal nekaznovan.

Glavni pogajalec in predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf je v objavi na omrežju X zapisal, da je napad na Bejrut "ponovno pokazal, da ZDA niso pripravljene ali ne morejo izpolniti svojih obveznosti". Obtožil je Washington, da je dal Izraelu zeleno luč za napade.

Glavni pogajalec in predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf je Washington obtožil, da je dal Izraelu zeleno luč za napade. | Foto: Reuters Glavni pogajalec in predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf je Washington obtožil, da je dal Izraelu zeleno luč za napade. Foto: Reuters "Če nimate ne volje ne sposobnosti izpolniti svojih obveznosti, ni možno govoriti o nadaljevanju te poti," je po poročanju AFP dejal glede mirovnih pogovorov.

Po Trumpovih napovedih naj bi sicer ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum, a iz Teherana so še pred današnjim napadom v Libanonu prihajala sporočila, da odločitve o podpisu še niso sprejeli.

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Namestnik poveljnika iranske vojske Mohamed Džafar Asadi je napad na Libanon označil za novo izraelsko provokacijo in napovedal, da ne bo ostal nekaznovan, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na iranske medije.

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Izraelska skrajna ministra v Netanjahujevi vladi sta pred tem pozvala k napadom na južno predmestje Bejruta kot povračilo na obstreljevanje severnega Izraela z droni, ki naj bi ga danes izvedel Hezbolah.

ZDA Iran mirovni sporazum Donald Trump Mohamad Bager Galibaf vojna Benjamin Netanjahu
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