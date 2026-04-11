ZDA Iran Vojna v Iranu JD Vance Donald Trump

Trump je JD Vanceu dal najtežjo nalogo doslej

Donald Trump, JD Vance | "Pred njim je velika in pomembna naloga. Želim mu srečo," je pred odhodom JD Vancea v Pakistan dejal Donald Trump.

"Pred njim je velika in pomembna naloga. Želim mu srečo," je pred odhodom JD Vancea v Pakistan dejal Donald Trump.

Sredi velikonočnega kosila v Beli hiši je ameriški predsednik Donald Trump odgovoril na ugibanja o vlogi podpredsednika JD Vancea glede zagotovitve konca vojne v Iranu. "Če se to ne zgodi, bom krivdo prevalil na Vancea," se je pošalil in dodal: "Če se to zgodi, pa si bom pripisal vse zasluge." Vance vodi ameriško delegacijo v mirovnih pogajanjih z Iranom v Pakistanu, to pa je, kot piše BBC, najzahtevnejša naloga v njegovem mandatu.

Da bi dosegel napredek pri sprejetju mirovnega sporazuma, bo moral zadovoljiti strani z nasprotujočimi si interesi, ki po šesttedenski vojaški operaciji, ki je zajela Bližnji vzhod in pretresla svetovno gospodarstvo, gojijo globoko medsebojno nezaupanje. Ameriški zavezniki zato pozorno spremljajo, kako se bo Vance pri tem odrezal. "Priti mora v sobo in nekaj narediti," je dejal eden od evropskih uradnikov, ki je želel ostati anonimen. "Sicer se bo njegov vpliv zmanjšal."

Vance pod pritiski

Vsak dogovor mora najprej potrditi predsednik Trump, potrebna pa je tudi potrditev oslabljenega, a še vedno obstoječega režima v Teheranu. Ob tem bo treba prepričati tudi ameriške zaveznike v Evropi, ki nasprotujejo vojni v Iranu in neradi pomagajo ZDA pri ponovnem odprtju Hormuške ožine. Vance se bo soočil tudi s pritiskom Trumpovih podpornikov, ki podpirajo geslo "Naredimo Ameriko spet veliko".

Mnogi bodo njegovo potovanje v Pakistanu spremljali tudi zaradi namigov, kako bi vodil zunanjo politiko, če bo leta 2028 kandidiral za naslednjega ameriškega predsednika. Nekdanji marinec, ki je služil v Iraku, je namreč favorit za Trumpovega naslednika.

Pred odhodom v Pakistan je JD Vance izrazil upanje na pozitiven izid, pri tem pa Iran posvaril, naj se ne "igra z Washingtonom". "Če so se Iranci pripravljeni pogajati v dobri veri, smo jim zagotovo pripravljeni ponuditi roko," je dejal in Iran posvaril pred morebitnim zavajanjem Washingtona v mirovnih pogovorih.

V pogovoru z novinarji je poudaril še, da je dal Trump ameriški delegaciji, katere del sta tudi posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner, "precej jasne smernice". A četudi so cilji jasni, si predsednik še vedno lahko premisli, še piše BBC. Da je pred Vanceom velika in pomembna naloga, je pred njegovim odhodom v Pakistan potrdil tudi Trump sam. "Želim mu srečo," je še dodal.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.