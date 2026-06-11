Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo navdušil demokrate, ko je v odgovoru na novinarsko vprašanje o naraščanju inflacije dejal, da ima rad inflacijo, poročajo ameriški mediji. Majska inflacija je po zadnjih podatkih ministrstva za delo ZDA na letni ravni presegla štiri odstotke, kar je največ v zadnjih treh letih.

Cene v ZDA viša vojna proti Iranu, vendar pa Trump zagotavlja, da bodo padle takoj, ko se bodo spopadi končali.

"Ne, všeč mi je – številke so bile odlične. Veste, kaj imam res rad? Rad imam inflacijo. Veste, zakaj? Ker takoj, ko se bo ta vojna končala, veste, to lahko zdaj povem, nekaj, česar niste vedeli. Veste, črpamo milijone sodov nafte, nihče tega ne ve. Veste, kdo tega ne ve? Iran, dokler nismo pozno sinoči uničili 22 ladij brez luči, ker nimajo radarja, ker smo ga popolnoma uničili. Uničili smo ga, zato je nafta 85 dolarjev za sod," je pojasnil Trump.

Kot je dejal, se je pred vojno sestal z ministrom za finance Scottom Bessentom, ministrom za trgovino Howardom Lutnickom, ministrom za obrambo Petom Hegsethom, vršilcem dolžnosti pravosodnega ministra Toddom Blanchom in drugimi predstavniki vlade, da bi razpravljali o tveganjih napada na Iran konec februarja, poroča televizija NBC.

"Poglejte – se spomnite, ko sem to storil? Rekel sem: poglejte, edina slaba stvar bo, da bomo prizadeli najboljše gospodarstvo, kar smo jih imeli. Vse je šlo dobro in sem rekel: nerad vam to delam, fantje, ampak Iran bo kmalu imel jedrsko orožje. Moramo iti in napasti," je povedal Trump. V nadaljevanju je med drugim dejal, da so se napadi izplačali, saj Iran nima jedrskega orožja.

Izjava je sprožila kritike

Njegova izjava o inflaciji je nemudoma sprožila kritike demokratov, politični komentatorji pa so menili, da jim je s tem podaril zmago na novembrskih kongresnih volitvah, saj bodo izjavo s pridom izkoristili v predvolilni kampanji.

"In demokrati so pravkar zmagali na volitvah," je na omrežju X napisala voditeljica televizije Fox News Jessica Tarlov.

"Trump je resnično rekel, da obožuje inflacijo. Pred kamero, da ga sliši vsa Amerika. Njegov prezir do vas ne pozna meja," pa je na X zapisal vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer.