Trump iz Nemčije umika pet tisoč vojakov

Ameriško obrambno ministrstvo sredi spora med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom glede vojne z Iranom iz Nemčije umika pet tisoč vojakov.

Odločitev je padla dan po tem, ko je Trump kritiziral Merza, ki je namignil, da iranski pogajalci "ponižujejo" Združene države.

V objavah na družbenih omrežjih je Trump v zadnjih dneh zapisal, da Merz "opravlja grozno delo" in da je "njegova država v zlomu", pri čemer je poudaril težave s priseljevanjem in energijo. Trump je predlagal tudi umik ameriških vojakov iz Italije in Španije.

ZDA imajo v Nemčiji znatno vojaško prisotnost, saj je po podatkih iz decembra lani v oporiščih po vsej državi nameščenih več kot 36 tisoč aktivnih vojakov.

Hegsethov ukaz

V izjavi je tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell dejal, da je ukaz za umik vojakov iz Nemčije izdal obrambni minister Pete Hegseth. "Ta odločitev sledi temeljitemu pregledu namestitve sil v Evropi in upošteva potrebe na terenu ter razmere na operativnem območju. Pričakujemo, da bo umik končan v naslednjih šestih do 12 mesecih," je dejal.

Ukaz je izdal obrambni minister Pete Hegseth. Foto: Reuters

Italija in Španija pod pritiskom

Trump, dolgoletni kritik Nata, je ostro kritiziral zaveznice, ker nočejo sodelovati v operacijah za ponovno odprtje Hormuške ožine.

Na vprašanje, ali razmišlja tudi o umiku ameriških vojakov iz zaveznic Nata Italije in Španije, je Trump odgovoril: "Verjetno, zakaj ne bi? Italija nam ni bila v pomoč, Španija pa je bila grozna," je dejal in kritiziral njihov odziv na iransko vojno. "V vsakem primeru so rekli 'Nočemo se vmešavati',“ je dodal.

Merzove besede, ki so prižgale vžigalno vrvico

V začetku tega tedna je Merz univerzitetnim študentom dejal, "da Američani očitno nimajo strategije" in da ne vidi, "kakšno strateško pot bi lahko ubrali".

"Iranci so očitno zelo dobri v pogajanjih ali še boljši v izogibanju pogajanjem, saj Američanom pustijo, da potujejo v Islamabad in nato odidejo brez kakršnih koli rezultatov," je dejal. Dodal je, da je iransko vodstvo "ponižalo celoten narod".

Trump je v odgovor na svoji platformi Truth Social zapisal, da Merz meni, da je "v redu, da ima Iran jedrsko orožje," in da "ne ve, o čem govori". "Ni čudno, da je Nemčija v tako slabem položaju, tako gospodarsko kot v vseh drugih pogledih!" je še pisalo v Trumpovi objavi.

Namestitev ameriške vojske v Nemčiji je daleč največja v Evropi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Največja ameriška vojaška prisotnost v Evropi

Namestitev ameriške vojske v Nemčiji je daleč največja v Evropi, sledi Italija, kjer je nameščenih 12 tisoč vojakov, nato Združeno kraljestvo, kjer je deset tisoč vojakov. Od Nemčije ima le Japonska večje število ameriških vojakov.

Čeprav je Trump že prej predlagal zmanjšanje ameriških sil v Nemčiji, ti načrti do zdaj niso bili uresničeni. Leta 2020 je kongres blokiral predlog o premestitvi 12 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije v druge države Nata v Evropi ali nazaj v ZDA, nato pa ga je razveljavil predsednik Joe Biden.

Takrat je Trump Nemčijo obtožil "neodgovornosti", ker so njeni vojaški izdatki bili precej pod ciljem Nata. Toda to se je pod vlado Friedricha Merza bistveno spremenilo. Ocenjuje se, da bo Nemčija leta 2027 za vojsko namenila 105,8 milijarde evrov, medtem ko naj bi skupni obrambni izdatki že prihodnje leto dosegli 3,1 odstotka BDP.